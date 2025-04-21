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Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии
Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии - 21.04.2025, ПРАЙМ
Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии
Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:06+0300
2025-04-21T10:06+0300
вооружения
германия
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph."Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием", — цитирует его издание.По словам Писториуса, ни в одном государстве не ведут такие открытые обсуждения об отправке вооружения Киеву.Ранее лидер парламентского блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии, Фридрих Мерц, допустил поставку ракет Taurus на Украину, но с учетом согласования такого шага с европейскими партнерами.
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германия
Вооружения, ГЕРМАНИЯ
10:06 21.04.2025
 
Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии

Глава МО Германии Писториус заявил об интимных отношениях немцев с оружием

© Фото : NATOМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph.
"Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием", — цитирует его издание.
По словам Писториуса, ни в одном государстве не ведут такие открытые обсуждения об отправке вооружения Киеву.
Ранее лидер парламентского блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии, Фридрих Мерц, допустил поставку ракет Taurus на Украину, но с учетом согласования такого шага с европейскими партнерами.
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