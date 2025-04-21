https://1prime.ru/20250421/oruzhie-856870215.html

Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии

Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии - 21.04.2025, ПРАЙМ

Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии

Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:06+0300

2025-04-21T10:06+0300

2025-04-21T10:06+0300

вооружения

германия

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph."Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием", — цитирует его издание.По словам Писториуса, ни в одном государстве не ведут такие открытые обсуждения об отправке вооружения Киеву.Ранее лидер парламентского блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии, Фридрих Мерц, допустил поставку ракет Taurus на Украину, но с учетом согласования такого шага с европейскими партнерами.

https://1prime.ru/20250418/merts-856806866.html

германия

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германия