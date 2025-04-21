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Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии
Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии - 21.04.2025, ПРАЙМ
Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии
Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:06+0300
2025-04-21T10:06+0300
2025-04-21T10:06+0300
вооружения
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph."Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием", — цитирует его издание.По словам Писториуса, ни в одном государстве не ведут такие открытые обсуждения об отправке вооружения Киеву.Ранее лидер парламентского блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии, Фридрих Мерц, допустил поставку ракет Taurus на Украину, но с учетом согласования такого шага с европейскими партнерами.
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германия
Писториус сделал противоречивое заявление о немецком оружии
Глава МО Германии Писториус заявил об интимных отношениях немцев с оружием
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ.
Глава минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает издание Telegraph
.
"Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием", — цитирует его издание.
По словам Писториуса, ни в одном государстве не ведут такие открытые обсуждения об отправке вооружения Киеву.
Ранее лидер парламентского блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии, Фридрих Мерц, допустил поставку ракет Taurus на Украину, но с учетом согласования такого шага с европейскими партнерами.
Мерц предрек рост экспорта из Китая в Германию