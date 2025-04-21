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Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства - 21.04.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства
В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T18:05+0300
2025-04-21T18:05+0300
экономика
россия
рф
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Сейчас по поручению президента формируется Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
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россия, рф, николай патрушев, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Николай Патрушев, Владимир Путин
18:05 21.04.2025
 
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства

Патрушев: создается комиссия по обеспечению безопасности судоходства в Мировом океане

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Сейчас по поручению президента формируется Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
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