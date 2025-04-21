https://1prime.ru/20250421/patrushev-856891435.html

Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства

Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства - 21.04.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства

В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T18:05+0300

2025-04-21T18:05+0300

2025-04-21T18:05+0300

экономика

россия

рф

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Сейчас по поручению президента формируется Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".

https://1prime.ru/20250410/patrushev-856552008.html

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россия, рф, николай патрушев, владимир путин