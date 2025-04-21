https://1prime.ru/20250421/patrushev-856892030.html
Патрушев допустил возможность сотрудничества России и США в Арктике
Патрушев допустил возможность сотрудничества России и США в Арктике - 21.04.2025, ПРАЙМ
Патрушев допустил возможность сотрудничества России и США в Арктике
США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе,... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T18:14+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня видим и предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике. Нормальное взаимодействие в деле развития Арктики еще первой администрацией Дональда Трампа рассматривалось как перспективное направление развития диалога Москвы и Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало – укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитие транспортного потенциала, защита экосистем и многое другое", - добавил он.
https://1prime.ru/20250421/patrushev-856891435.html
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Экономика, РОССИЯ, Технологии, АРКТИКА, МОСКВА, США, Николай Патрушев, Дональд Трамп
Патрушев допустил возможность сотрудничества России и США в Арктике
Патрушев: США могут проявить интерес к решению задач в Арктике вместе с Россией
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Сегодня видим и предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике. Нормальное взаимодействие в деле развития Арктики еще первой администрацией Дональда Трампа рассматривалось как перспективное направление развития диалога Москвы и Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
"Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало – укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитие транспортного потенциала, защита экосистем и многое другое", - добавил он.
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства