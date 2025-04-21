https://1prime.ru/20250421/patrushev-856892321.html

В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения - 21.04.2025, ПРАЙМ

В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T18:27+0300

2025-04-21T18:27+0300

2025-04-21T18:27+0300

экономика

промышленность

россия

рф

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/76539/49/765394962_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_e6ab58e4ccfa898dfcc0c333e108a2c4.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Сейчас мы готовим без преувеличения историческое решение об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова. Подобные центры есть у целого ряда стратегических отраслей промышленности, а у судостроения раньше ничего подобного не было. Он будет создан на базе Крыловского центра, являющегося одной из крупнейших организаций в области кораблестроения и проектирования судов", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Образование НИЦ имени Крылова обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой научно-исследовательской структуре, а также повысит координацию и эффективность управления научными исследованиями в сфере кораблестроения и гражданского судостроения", - пояснил Патрушев. Ранее Патрушев говорил, что новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации. ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.

https://1prime.ru/20250421/patrushev-856891435.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф, николай патрушев