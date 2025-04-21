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В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения
В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения - 21.04.2025, ПРАЙМ
В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения
Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T18:27+0300
2025-04-21T18:27+0300
экономика
промышленность
россия
рф
николай патрушев
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Сейчас мы готовим без преувеличения историческое решение об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова. Подобные центры есть у целого ряда стратегических отраслей промышленности, а у судостроения раньше ничего подобного не было. Он будет создан на базе Крыловского центра, являющегося одной из крупнейших организаций в области кораблестроения и проектирования судов", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Образование НИЦ имени Крылова обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой научно-исследовательской структуре, а также повысит координацию и эффективность управления научными исследованиями в сфере кораблестроения и гражданского судостроения", - пояснил Патрушев. Ранее Патрушев говорил, что новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации. ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.
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промышленность, россия, рф, николай патрушев
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Николай Патрушев
18:27 21.04.2025
 
В России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

Патрушев: в России создадут Национальный исследовательский центр судостроения

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкCдостроительный завод
Cдостроительный завод - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России на базе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), с появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Сейчас мы готовим без преувеличения историческое решение об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова. Подобные центры есть у целого ряда стратегических отраслей промышленности, а у судостроения раньше ничего подобного не было. Он будет создан на базе Крыловского центра, являющегося одной из крупнейших организаций в области кораблестроения и проектирования судов", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
"Образование НИЦ имени Крылова обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой научно-исследовательской структуре, а также повысит координацию и эффективность управления научными исследованиями в сфере кораблестроения и гражданского судостроения", - пояснил Патрушев.
Ранее Патрушев говорил, что новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.
ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства
18:05
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФНиколай Патрушев
 
 
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