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Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона - 21.04.2025, ПРАЙМ

Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. | 21.04.2025, ПРАЙМ

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политика

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ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. Ранее NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост. "Неверно. Фейковые новости!" - говорится в комментарии на странице Белого дома в социальной сети Х к публикации издания. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона заявила, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" Хегсета и министр проделывает "колоссальную работу" на своем посту. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.

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