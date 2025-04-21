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Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/pentagon-856895851.html
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона - 21.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. | 21.04.2025, ПРАЙМ
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политика
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ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. Ранее NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост. "Неверно. Фейковые новости!" - говорится в комментарии на странице Белого дома в социальной сети Х к публикации издания. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона заявила, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" Хегсета и министр проделывает "колоссальную работу" на своем посту. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.
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сша, вашингтон, йемен, пит хегсет, дональд трамп, new york times, signal
Политика, США, ВАШИНГТОН, ЙЕМЕН, Пит Хегсет, Дональд Трамп, New York Times, Signal
20:58 21.04.2025
 
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

Белый дом опроверг сообщения о поиске замены главы Пентагона Хегсета

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета.
Ранее NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост.
"Неверно. Фейковые новости!" - говорится в комментарии на странице Белого дома в социальной сети Х к публикации издания.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона заявила, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" Хегсета и министр проделывает "колоссальную работу" на своем посту.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.
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ПолитикаСШАВАШИНГТОНЙЕМЕНПит ХегсетДональд ТрампNew York TimesSignal
 
 
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