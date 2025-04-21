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"Россия" запустит прямые перелеты между городами Дальнего Востока

"Россия" запустит прямые перелеты между городами Дальнего Востока - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Россия" запустит прямые перелеты между городами Дальнего Востока

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запускает прямые перелеты между некоторыми городами Дальнего Востока с 1 июня, сообщили в "Аэрофлоте". | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:45+0300

2025-04-21T09:45+0300

2025-04-21T09:45+0300

бизнес

россия

владивосток

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запускает прямые перелеты между некоторыми городами Дальнего Востока с 1 июня, сообщили в "Аэрофлоте". "Аэрофлот с 1 июня запускает программу прямых полетов между городами Дальнего Востока. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия": SU6555/6556 Владивосток - Хабаровск - Владивосток, ﻿﻿SU6659/6660 Южно-Сахалинск - Хабаровск - Южно-Сахалинск, ﻿﻿SU6551/6552 Владивосток - Южно-Сахалинск - Владивосток", - сообщили в "Аэрофлоте". Рейсы из Владивостока и Южно-Сахалинска в Хабаровск и в обратном направлении будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Полеты между Владивостоком и Южно-Сахалинском запланированы по воскресеньям. Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В парке авиакомпании "Россия" - 136 воздушных судов, помимо восьми Boeing 747, 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737 и 10 Boeing 777.

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бизнес, россия, владивосток