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Пасхальное перемирие было инициативной президента Путина, заявил Песков

Пасхальное перемирие было инициативной президента Путина, заявил Песков - 21.04.2025, ПРАЙМ

Пасхальное перемирие было инициативной президента Путина, заявил Песков

Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:56+0300

2025-04-21T12:56+0300

2025-04-21T12:56+0300

политика

россия

украина

перемирие

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - отметил он.Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что Министерство обороны РФ дало оценку хода пасхального перемирия с Украиной.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

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россия, украина, перемирие