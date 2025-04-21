https://1prime.ru/20250421/peremirie-856876572.html
Пасхальное перемирие было инициативной президента Путина, заявил Песков
Пасхальное перемирие было инициативной президента Путина, заявил Песков - 21.04.2025, ПРАЙМ
Пасхальное перемирие было инициативной президента Путина, заявил Песков
Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:56+0300
2025-04-21T12:56+0300
2025-04-21T12:56+0300
политика
россия
украина
перемирие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - отметил он.Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что Министерство обороны РФ дало оценку хода пасхального перемирия с Украиной.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
https://1prime.ru/20250421/minoborony-856871139.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, перемирие
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие
Пасхальное перемирие было инициативной президента Путина, заявил Песков
Песков: пасхальное перемирие было инициативной президента Путина
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - отметил он.
Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что Министерство обороны РФ дало оценку хода пасхального перемирия с Украиной.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Киев нарушил пасхальное перемирие не менее 4900 раз, заявили в Минобороны