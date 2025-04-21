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Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия
Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия
Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:02+0300
2025-04-21T17:02+0300
политика
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. "Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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россия, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
17:02 21.04.2025
 
Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

Путин: боевые действия возобновились после пасхального перемирия

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин.
"Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
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