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Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:02+0300

2025-04-21T17:02+0300

2025-04-21T17:02+0300

политика

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. "Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

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россия, рф, владимир путин