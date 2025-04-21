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В Кремле подтвердили открытость РФ к мирному решению конфликта на Украине
В Кремле подтвердили открытость РФ к мирному решению конфликта на Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле подтвердили открытость РФ к мирному решению конфликта на Украине
Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:53+0300
2025-04-21T12:53+0300
2025-04-21T12:53+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что Москва и Вашингтон ведут работу по украинскому вопросу. Российская сторона ожидает, что это даст результаты.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.
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россия, украина, перемирие
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие
В Кремле подтвердили открытость РФ к мирному решению конфликта на Украине
Песков: Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что Москва и Вашингтон ведут работу по украинскому вопросу. Российская сторона ожидает, что это даст результаты.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.
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