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В Кремле подтвердили открытость РФ к мирному решению конфликта на Украине

В Кремле подтвердили открытость РФ к мирному решению конфликта на Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле подтвердили открытость РФ к мирному решению конфликта на Украине

Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:53+0300

2025-04-21T12:53+0300

2025-04-21T12:53+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что Москва и Вашингтон ведут работу по украинскому вопросу. Российская сторона ожидает, что это даст результаты.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.

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