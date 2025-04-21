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В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО - 21.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО
В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО
Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы. Таким мнением поделился официальный... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:58+0300
2025-04-21T12:58+0300
политика
россия
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря президента России, Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России.Песков также подчеркнул, что поиск путей мирного урегулирования на Украине не может проходить в публичной плоскости, нужно аккуратно относиться к информационным вбросам.
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россия, украина, сша, дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков, НАТО
12:58 21.04.2025
 
В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО

Песков: США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам пресс-секретаря президента России, Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России.
Песков также подчеркнул, что поиск путей мирного урегулирования на Украине не может проходить в публичной плоскости, нужно аккуратно относиться к информационным вбросам.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
4 апреля, 14:40
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАДмитрий ПесковНАТО
 
 
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