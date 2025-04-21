https://1prime.ru/20250421/peskov-856876692.html

В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО

В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО

Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы. Таким мнением поделился официальный... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:58+0300

2025-04-21T12:58+0300

2025-04-21T12:58+0300

политика

россия

украина

сша

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Кремль слышал, как США на разных уровнях заявляли о невозможности членства Украины в НАТО, это совпадает с позицией Москвы. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря президента России, Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России.Песков также подчеркнул, что поиск путей мирного урегулирования на Украине не может проходить в публичной плоскости, нужно аккуратно относиться к информационным вбросам.

https://1prime.ru/20250404/ukraina-856388417.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков, нато