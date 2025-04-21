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В Кремле ответили на вопрос, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая
В Кремле ответили на вопрос, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая
Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:41+0300
2025-04-21T17:41+0300
2025-04-21T17:41+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Речи не шло об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос, нет ли предпосылок того, что Трамп приедет в Москву на 9 мая.
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В Кремле ответили на вопрос, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая
Песков: речи о приезде Трампа в Москву на 9 мая не идет