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Минцифры проработает возможность выделения допфинансирования "Почты России"
Минцифры проработает возможность выделения допфинансирования "Почты России" - 21.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры проработает возможность выделения допфинансирования "Почты России"
Минцифры прорабатывает возможность выделения дополнительного финансирования для "Почты России" в размере 30 миллиардов рублей до 2030 года для реализации... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает возможность выделения дополнительного финансирования для "Почты России" в размере 30 миллиардов рублей до 2030 года для реализации программы модернизации сельских отделений - из расчета по 5 миллиардов рублей в год, заявил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антон Привезенцев. "Итак, на текущий год, 2025-й, мы заявляли 9,8 миллиарда рублей, а было поддержано Минфином только 500 миллионов (рублей - ред.). Соответственно, у нас в этом году план, с учетом доведенного финансирования, составляет 105 отделений почтовой связи. В настоящее время мы прорабатываем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объеме порядка 30 миллиардов рублей до 2030 года - это из расчета порядка 5 миллиардов рублей в год для реализации программы до 2030 года", - сказал Привезенцев в рамках круглого стола в Совете Федерации "Модернизация сельских отделений почтовой связи: вызовы и бюджеты". Он отметил. что дополнительное финансирование будет возможно за счет увеличения размера штрафов и сокращения размера скидки по уплате штрафа за нарушение правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 января 2025 года. Кроме того, министерство рассчитывает на софинансирование со стороны регионов. По словам Привезенцева, Минцифры рассчитывает на допфинансирование в размере 5 миллиардов рублей уже в 2025 году. За счет выделения дополнительных средств в текущем году может быть отремонтировано не 105 сельских отделений, а около тысячи, сказал он.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Почта России, Минфин, Совет Федерации
Минцифры проработает возможность выделения допфинансирования "Почты России"
Минцифры проработает выделение допфинансирования для сельских отделений "Почты России"
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает возможность выделения дополнительного финансирования для "Почты России" в размере 30 миллиардов рублей до 2030 года для реализации программы модернизации сельских отделений - из расчета по 5 миллиардов рублей в год, заявил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антон Привезенцев.
"Итак, на текущий год, 2025-й, мы заявляли 9,8 миллиарда рублей, а было поддержано Минфином только 500 миллионов (рублей - ред.). Соответственно, у нас в этом году план, с учетом доведенного финансирования, составляет 105 отделений почтовой связи. В настоящее время мы прорабатываем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объеме порядка 30 миллиардов рублей до 2030 года - это из расчета порядка 5 миллиардов рублей в год для реализации программы до 2030 года", - сказал Привезенцев в рамках круглого стола в Совете Федерации "Модернизация сельских отделений почтовой связи: вызовы и бюджеты".
Он отметил. что дополнительное финансирование будет возможно за счет увеличения размера штрафов и сокращения размера скидки по уплате штрафа за нарушение правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 января 2025 года. Кроме того, министерство рассчитывает на софинансирование со стороны регионов.
По словам Привезенцева, Минцифры рассчитывает на допфинансирование в размере 5 миллиардов рублей уже в 2025 году. За счет выделения дополнительных средств в текущем году может быть отремонтировано не 105 сельских отделений, а около тысячи, сказал он.
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