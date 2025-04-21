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Минцифры проработает возможность выделения допфинансирования "Почты России"

Минцифры проработает возможность выделения допфинансирования "Почты России" - 21.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры проработает возможность выделения допфинансирования "Почты России"

Минцифры прорабатывает возможность выделения дополнительного финансирования для "Почты России" в размере 30 миллиардов рублей до 2030 года для реализации... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:45+0300

2025-04-21T16:45+0300

2025-04-21T16:46+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает возможность выделения дополнительного финансирования для "Почты России" в размере 30 миллиардов рублей до 2030 года для реализации программы модернизации сельских отделений - из расчета по 5 миллиардов рублей в год, заявил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антон Привезенцев. "Итак, на текущий год, 2025-й, мы заявляли 9,8 миллиарда рублей, а было поддержано Минфином только 500 миллионов (рублей - ред.). Соответственно, у нас в этом году план, с учетом доведенного финансирования, составляет 105 отделений почтовой связи. В настоящее время мы прорабатываем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объеме порядка 30 миллиардов рублей до 2030 года - это из расчета порядка 5 миллиардов рублей в год для реализации программы до 2030 года", - сказал Привезенцев в рамках круглого стола в Совете Федерации "Модернизация сельских отделений почтовой связи: вызовы и бюджеты". Он отметил. что дополнительное финансирование будет возможно за счет увеличения размера штрафов и сокращения размера скидки по уплате штрафа за нарушение правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 января 2025 года. Кроме того, министерство рассчитывает на софинансирование со стороны регионов. По словам Привезенцева, Минцифры рассчитывает на допфинансирование в размере 5 миллиардов рублей уже в 2025 году. За счет выделения дополнительных средств в текущем году может быть отремонтировано не 105 сельских отделений, а около тысячи, сказал он.

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бизнес, россия, москва, почта россии, минфин, совет федерации