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В России увеличили глубину бронирования билетов на туристические поезда
В России увеличили глубину бронирования билетов на туристические поезда - 21.04.2025, ПРАЙМ
В России увеличили глубину бронирования билетов на туристические поезда
Глубина бронирования билетов на туристические поезда в России увеличивается - их можно будет купить за 180 суток до отправления вместо прежних 120, сообщил... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:59+0300
2025-04-21T17:59+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глубина бронирования билетов на туристические поезда в России увеличивается - их можно будет купить за 180 суток до отправления вместо прежних 120, сообщил Минтранс. Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом. "Увеличена глубина бронирования билетов на туристские поезда: теперь их можно купить за 180 суток до отправления", - говорится в сообщении Минтранса. Информацию по этой теме озвучил и замминистра транспорта Алексей Шило. "Началась реализация увеличения глубины бронирования билетов на туристские поезда. Теперь срок начала предварительной продажи билетов увеличивается с текущих 120 суток до 180 суток", - сказал он на опубликованном видео. Шило добавил, что продолжается подготовка к летнему туристическому сезону. Минтранс пишет, что, в частности, назначены новые поезда Таганрог-Симферополь и Владикавказ-Симферополь. Это позволило включить в маршрутную сеть "Гранд Сервис Экспресса" Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. "Теперь количество субъектов, связанных железной дорогой с Республикой Крым, увеличено до 45", - отмечает Минтранс.
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бизнес, туризм, россия, роман старовойт, гранд сервис экспресс
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Роман Старовойт, Гранд сервис экспресс
В России увеличили глубину бронирования билетов на туристические поезда
Минтранс сообщил об увеличении глубины бронирования билетов на туристические поезда
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глубина бронирования билетов на туристические поезда в России увеличивается - их можно будет купить за 180 суток до отправления вместо прежних 120, сообщил Минтранс.
Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом.
"Увеличена глубина бронирования билетов на туристские поезда: теперь их можно купить за 180 суток до отправления", - говорится в сообщении Минтранса.
Информацию по этой теме озвучил и замминистра транспорта Алексей Шило. "Началась реализация увеличения глубины бронирования билетов на туристские поезда. Теперь срок начала предварительной продажи билетов увеличивается с текущих 120 суток до 180 суток", - сказал он на опубликованном видео.
Шило добавил, что продолжается подготовка к летнему туристическому сезону. Минтранс пишет, что, в частности, назначены новые поезда Таганрог-Симферополь и Владикавказ-Симферополь. Это позволило включить в маршрутную сеть "Гранд Сервис Экспресса" Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.
"Теперь количество субъектов, связанных железной дорогой с Республикой Крым, увеличено до 45", - отмечает Минтранс.
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