https://1prime.ru/20250421/poezd-856891125.html

В России увеличили глубину бронирования билетов на туристические поезда

В России увеличили глубину бронирования билетов на туристические поезда - 21.04.2025, ПРАЙМ

В России увеличили глубину бронирования билетов на туристические поезда

Глубина бронирования билетов на туристические поезда в России увеличивается - их можно будет купить за 180 суток до отправления вместо прежних 120, сообщил... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:59+0300

2025-04-21T17:59+0300

2025-04-21T17:59+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

роман старовойт

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/img/83674/45/836744555_0:132:1045:720_1920x0_80_0_0_eb4b64f41d3d9eb46a1a8328ab387728.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глубина бронирования билетов на туристические поезда в России увеличивается - их можно будет купить за 180 суток до отправления вместо прежних 120, сообщил Минтранс. Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом. "Увеличена глубина бронирования билетов на туристские поезда: теперь их можно купить за 180 суток до отправления", - говорится в сообщении Минтранса. Информацию по этой теме озвучил и замминистра транспорта Алексей Шило. "Началась реализация увеличения глубины бронирования билетов на туристские поезда. Теперь срок начала предварительной продажи билетов увеличивается с текущих 120 суток до 180 суток", - сказал он на опубликованном видео. Шило добавил, что продолжается подготовка к летнему туристическому сезону. Минтранс пишет, что, в частности, назначены новые поезда Таганрог-Симферополь и Владикавказ-Симферополь. Это позволило включить в маршрутную сеть "Гранд Сервис Экспресса" Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. "Теперь количество субъектов, связанных железной дорогой с Республикой Крым, увеличено до 45", - отмечает Минтранс.

https://1prime.ru/20250418/mintrans-856821085.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, роман старовойт, гранд сервис экспресс