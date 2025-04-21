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СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой"

СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой" - 21.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой"

Эксперты в ЕС полагают, что возможность для Канады войти в состав европейского блока нельзя назвать нереальной, несмотря на то, что в Еврокомиссии заявляют, что | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:24+0300

2025-04-21T09:24+0300

2025-04-21T09:24+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Эксперты в ЕС полагают, что возможность для Канады войти в состав европейского блока нельзя назвать нереальной, несмотря на то, что в Еврокомиссии заявляют, что на членство в объединении могут претендовать только "европейские страны", пишет газета Politico. Как пишет издание, в феврале канадская исследовательская компания Abacus Data провела опрос среди жителей Канады, который показал, что 44% респондентов считают, что страна должна войти в состав ЕС, а 34% были против. По данным Politico, официальный представитель ЕК Паула Пиньо отреагировала на опрос, отметив, что Брюссель "удостоился чести получить его результаты". Однако она также указала на то, что только европейские страны имеют право на членство, согласно регулирующим договорам блока. "Хотя вступление Канады в ЕС может показаться маловероятным даже для ЕК, эксперты ЕС, которые разбирали этот вопрос для Politico, заявили, что, хотя такая авантюра вряд ли увенчается успехом..., на самом деле это не невозможно", - пишет газета. Как отмечает Politico, хотя Канада и ЕС разделены Атлантическим океаном и тысячами километров, у них много общих интересов: прочные экономические связи, общие демократические ценности и общая "головная боль" в лице администрации президента США Дональда Трампа. По мнению профессора внешней поддержки демократии ЕС в Маастрихтском университете в Нидерландах Жизель Боссе, "юридически и формально европейское государство фактически не определено". Она также отметила, что "у нас были европейские государства, которые в некотором роде не ограничивались европейским континентом", указав на то, что страны ЕС имеют заморские территории в Карибском море, Тихом океане и Арктике. "Быть ​​европейцем - это, скорее, состояние ума", - отметила она. При этом она добавила, что не думает, что членство Канады в ЕС "осуществимо в краткосрочной перспективе из-за процедур и состояния союза и расширения". Еще один профессор, Франк Шиммельфенниг, специализирующийся на европейской политике, заявил, что Канада подойдет для членства в ЕС, поскольку она "во многих отношениях, вероятно, ближе к этим европейским ценностям, институтам и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов". При этом, как указывает Politico, некоторые ученые умы ЕС меньше поддерживают эту идею. Так, заместитель директора Центра европейских реформ Ян Бонд заявил, что по ряду причин "было бы крайне сложно доказать, что Канада является европейской страной". Также, по его мнению, принятие нового члена в блок потребует единогласия - и даже референдумов в некоторых странах-членах, таких как Франция. Помимо этого, как отмечает Politico, одобрение членства Канады в ЕС может разочаровать некоторые страны, такие как Турция, которые буквально десятилетиями стояли в очереди.

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мировая экономика, канада, москва, брюссель, дональд трамп, ес, politico, ек