Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой" - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250421/politico-856868760.html
СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой"
СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой" - 21.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой"
Эксперты в ЕС полагают, что возможность для Канады войти в состав европейского блока нельзя назвать нереальной, несмотря на то, что в Еврокомиссии заявляют, что | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T09:24+0300
2025-04-21T09:24+0300
мировая экономика
канада
москва
брюссель
дональд трамп
ес
politico
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Эксперты в ЕС полагают, что возможность для Канады войти в состав европейского блока нельзя назвать нереальной, несмотря на то, что в Еврокомиссии заявляют, что на членство в объединении могут претендовать только "европейские страны", пишет газета Politico. Как пишет издание, в феврале канадская исследовательская компания Abacus Data провела опрос среди жителей Канады, который показал, что 44% респондентов считают, что страна должна войти в состав ЕС, а 34% были против. По данным Politico, официальный представитель ЕК Паула Пиньо отреагировала на опрос, отметив, что Брюссель "удостоился чести получить его результаты". Однако она также указала на то, что только европейские страны имеют право на членство, согласно регулирующим договорам блока. "Хотя вступление Канады в ЕС может показаться маловероятным даже для ЕК, эксперты ЕС, которые разбирали этот вопрос для Politico, заявили, что, хотя такая авантюра вряд ли увенчается успехом..., на самом деле это не невозможно", - пишет газета. Как отмечает Politico, хотя Канада и ЕС разделены Атлантическим океаном и тысячами километров, у них много общих интересов: прочные экономические связи, общие демократические ценности и общая "головная боль" в лице администрации президента США Дональда Трампа. По мнению профессора внешней поддержки демократии ЕС в Маастрихтском университете в Нидерландах Жизель Боссе, "юридически и формально европейское государство фактически не определено". Она также отметила, что "у нас были европейские государства, которые в некотором роде не ограничивались европейским континентом", указав на то, что страны ЕС имеют заморские территории в Карибском море, Тихом океане и Арктике. "Быть ​​европейцем - это, скорее, состояние ума", - отметила она. При этом она добавила, что не думает, что членство Канады в ЕС "осуществимо в краткосрочной перспективе из-за процедур и состояния союза и расширения". Еще один профессор, Франк Шиммельфенниг, специализирующийся на европейской политике, заявил, что Канада подойдет для членства в ЕС, поскольку она "во многих отношениях, вероятно, ближе к этим европейским ценностям, институтам и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов". При этом, как указывает Politico, некоторые ученые умы ЕС меньше поддерживают эту идею. Так, заместитель директора Центра европейских реформ Ян Бонд заявил, что по ряду причин "было бы крайне сложно доказать, что Канада является европейской страной". Также, по его мнению, принятие нового члена в блок потребует единогласия - и даже референдумов в некоторых странах-членах, таких как Франция. Помимо этого, как отмечает Politico, одобрение членства Канады в ЕС может разочаровать некоторые страны, такие как Турция, которые буквально десятилетиями стояли в очереди.
канада
москва
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, канада, москва, брюссель, дональд трамп, ес, politico, ек
Мировая экономика, КАНАДА, МОСКВА, Брюссель, Дональд Трамп, ЕС, Politico, ЕК
09:24 21.04.2025
 
СМИ: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальной "авантюрой"

Politico: вступление Канады в ЕС нельзя назвать нереальным

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Эксперты в ЕС полагают, что возможность для Канады войти в состав европейского блока нельзя назвать нереальной, несмотря на то, что в Еврокомиссии заявляют, что на членство в объединении могут претендовать только "европейские страны", пишет газета Politico.
Как пишет издание, в феврале канадская исследовательская компания Abacus Data провела опрос среди жителей Канады, который показал, что 44% респондентов считают, что страна должна войти в состав ЕС, а 34% были против. По данным Politico, официальный представитель ЕК Паула Пиньо отреагировала на опрос, отметив, что Брюссель "удостоился чести получить его результаты". Однако она также указала на то, что только европейские страны имеют право на членство, согласно регулирующим договорам блока.
"Хотя вступление Канады в ЕС может показаться маловероятным даже для ЕК, эксперты ЕС, которые разбирали этот вопрос для Politico, заявили, что, хотя такая авантюра вряд ли увенчается успехом..., на самом деле это не невозможно", - пишет газета.
Как отмечает Politico, хотя Канада и ЕС разделены Атлантическим океаном и тысячами километров, у них много общих интересов: прочные экономические связи, общие демократические ценности и общая "головная боль" в лице администрации президента США Дональда Трампа.
По мнению профессора внешней поддержки демократии ЕС в Маастрихтском университете в Нидерландах Жизель Боссе, "юридически и формально европейское государство фактически не определено". Она также отметила, что "у нас были европейские государства, которые в некотором роде не ограничивались европейским континентом", указав на то, что страны ЕС имеют заморские территории в Карибском море, Тихом океане и Арктике.
"Быть ​​европейцем - это, скорее, состояние ума", - отметила она. При этом она добавила, что не думает, что членство Канады в ЕС "осуществимо в краткосрочной перспективе из-за процедур и состояния союза и расширения".
Еще один профессор, Франк Шиммельфенниг, специализирующийся на европейской политике, заявил, что Канада подойдет для членства в ЕС, поскольку она "во многих отношениях, вероятно, ближе к этим европейским ценностям, институтам и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов".
При этом, как указывает Politico, некоторые ученые умы ЕС меньше поддерживают эту идею. Так, заместитель директора Центра европейских реформ Ян Бонд заявил, что по ряду причин "было бы крайне сложно доказать, что Канада является европейской страной". Также, по его мнению, принятие нового члена в блок потребует единогласия - и даже референдумов в некоторых странах-членах, таких как Франция.
Помимо этого, как отмечает Politico, одобрение членства Канады в ЕС может разочаровать некоторые страны, такие как Турция, которые буквально десятилетиями стояли в очереди.
 
Мировая экономикаКАНАДАМОСКВАБрюссельДональд ТрампЕСPoliticoЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала