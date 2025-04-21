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В Германии рассказали о козырях Европы в переговорах США о пошлинах

В Германии рассказали о козырях Европы в переговорах США о пошлинах - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Германии рассказали о козырях Европы в переговорах США о пошлинах

США во многих областях зависят от Европы, это может использоваться в качестве рычагов воздействия на переговорах о пошлинах, заявил президент Федерального... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T11:07+0300

2025-04-21T11:07+0300

2025-04-21T11:07+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. США во многих областях зависят от Европы, это может использоваться в качестве рычагов воздействия на переговорах о пошлинах, заявил президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер. "Мы должны вести диалог с этим непростым клиентом и делать предложения, но в то же время знать наши инструменты и применять их в случае необходимости. Для этого ЕС должен действовать более уверенно, у нас есть козыри в переговорах. Америка во многом зависит от Европы и так это и останется", - сказал Ляйбингер. в интервью медиагруппе Funke. Так, каждый чип последнего поколения изготавливается по европейской технологии на микролитографических машинах EUV, а около 70% прецизионных деталей, производимых в Америке, изготавливаются на немецких или европейских станках, так как американских производителей станков по существу больше нет, отметил он. "Или сенсорные датчики для технологических процессов, которые нужны каждому нефтеперерабатывающему заводу, каждому фармацевтическому заводу – это то, что делают лишь несколько компаний в Германии. Мы должны рассматривать встречные пошлины как последнее средство и в то же время протягивать руку для переговоров", - добавил Ляйбингер. При этом, по мнению главы BDI, Европе не нужно пытаться заменить рынок США. Ляйбингер заявил, что поведение президента США Дональда Трампа выглядит импульсивным, но за этим стоит некий план и конкретные цели. "Он явно хочет реиндустриализации Америки. Но он также чувствует, что ЕС несправедливо обращается с ним и использует его и поэтому призывает по крайней мере к компенсации торгового дефицита. Мы можем справиться и с тем, и с другим. Трамп не играет в шахматы, Трамп играет в шашки: ход через один становится явным только после того, как сделан следующий ход. Мы должны к этому приспособиться", - заключил президент союза промышленников.

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сша, европа, дональд трамп, ес