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Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое - 21.04.2025, ПРАЙМ
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились почти вчетверо в годовом выражении и до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости,... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T03:18+0300
2025-04-21T03:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
сша
австрия
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились почти вчетверо в годовом выражении и до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам марта этого года Россия импортировала из Южной Кореи смартфонов только на 17 тысяч долларов, что стало минимумом с августа прошлого года, когда поставки составили лишь 4 тысячи долларов. Это в 3,7 раза меньше, чем в марте прошлого года, и в 1,8 раза меньше, чем в феврале. При этом в прошлом году месячные объемы такого импорта могли достигать 239 тысяч долларов. Всего же по итогам года поставки смартфонов из этой страны в Россию составили 814 тысяч долларов. Больше южнокорейских смартфонов в марте закупили США (на 66,7 миллиона долларов), Австрия (на 43,7 миллиона), Германия (на 22,3 миллиона), Канада (на 17,6 миллиона) и Гонконг (на 13,8 миллиона долларов). Россия расположилась в пятой десятке.
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россия, мировая экономика, южная корея, сша, австрия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, АВСТРИЯ
03:18 21.04.2025
 
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились почти вчетверо

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились почти вчетверо в годовом выражении и до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, по итогам марта этого года Россия импортировала из Южной Кореи смартфонов только на 17 тысяч долларов, что стало минимумом с августа прошлого года, когда поставки составили лишь 4 тысячи долларов. Это в 3,7 раза меньше, чем в марте прошлого года, и в 1,8 раза меньше, чем в феврале.
При этом в прошлом году месячные объемы такого импорта могли достигать 239 тысяч долларов. Всего же по итогам года поставки смартфонов из этой страны в Россию составили 814 тысяч долларов.
Больше южнокорейских смартфонов в марте закупили США (на 66,7 миллиона долларов), Австрия (на 43,7 миллиона), Германия (на 22,3 миллиона), Канада (на 17,6 миллиона) и Гонконг (на 13,8 миллиона долларов). Россия расположилась в пятой десятке.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСШААВСТРИЯ
 
 
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