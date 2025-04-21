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Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое - 21.04.2025, ПРАЙМ

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились втрое

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились почти вчетверо в годовом выражении и до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости,... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T03:18+0300

2025-04-21T03:18+0300

2025-04-21T03:18+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в марте сократились почти вчетверо в годовом выражении и до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам марта этого года Россия импортировала из Южной Кореи смартфонов только на 17 тысяч долларов, что стало минимумом с августа прошлого года, когда поставки составили лишь 4 тысячи долларов. Это в 3,7 раза меньше, чем в марте прошлого года, и в 1,8 раза меньше, чем в феврале. При этом в прошлом году месячные объемы такого импорта могли достигать 239 тысяч долларов. Всего же по итогам года поставки смартфонов из этой страны в Россию составили 814 тысяч долларов. Больше южнокорейских смартфонов в марте закупили США (на 66,7 миллиона долларов), Австрия (на 43,7 миллиона), Германия (на 22,3 миллиона), Канада (на 17,6 миллиона) и Гонконг (на 13,8 миллиона долларов). Россия расположилась в пятой десятке.

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россия, мировая экономика, южная корея, сша, австрия