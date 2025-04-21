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Тело папы Римского могут выставить для прощания в соборе Святого Петра - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Тело папы Римского могут выставить для прощания в соборе Святого Петра
Тело папы Римского могут выставить для прощания в соборе Святого Петра - 21.04.2025, ПРАЙМ
Тело папы Римского могут выставить для прощания в соборе Святого Петра
Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:49+0300
2025-04-21T15:49+0300
общество
ватикан
рим
папа римский франциск
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РИМ, 21 апр - ПРАЙМ. Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Перенос тела Святейшего Отца в базилику Ватикана для почтения памяти верующими может состояться в среду утром, 23 апреля 2025 года, в соответствии с условиями, которые будут установлены и объявлены завтра после первой Конгрегации кардиналов", - сказал Бруни журналистам. Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник в 8.35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
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ватикан
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общество , ватикан, рим, папа римский франциск
Общество , ВАТИКАН, Рим, Папа Римский Франциск
15:49 21.04.2025
 
Тело папы Римского могут выставить для прощания в соборе Святого Петра

Тело папы Римского могут выставить для прощания в соборе Святого Петра в среду

Папа Римский поддержал инициативу Всемирного конгресса горских евреев
Папа Римский поддержал инициативу Всемирного конгресса горских евреев
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РИМ, 21 апр - ПРАЙМ. Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Перенос тела Святейшего Отца в базилику Ватикана для почтения памяти верующими может состояться в среду утром, 23 апреля 2025 года, в соответствии с условиями, которые будут установлены и объявлены завтра после первой Конгрегации кардиналов", - сказал Бруни журналистам.
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник в 8.35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Папа Римский Франциск скончался
10:53
 
ОбществоВАТИКАНРимПапа Римский Франциск
 
 
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