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Пушков заявил о формировании проамериканского крыла в Евросоюзе - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Пушков заявил о формировании проамериканского крыла в Евросоюзе
Пушков заявил о формировании проамериканского крыла в Евросоюзе - 21.04.2025, ПРАЙМ
Пушков заявил о формировании проамериканского крыла в Евросоюзе
В Евросоюзе формируется крыло политиков, поддерживающих президента США Дональда Трампа, этой группе не по пути с левыми либералами, заявил член конституционного | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:51+0300
2025-04-21T15:51+0300
мировая экономика
европа
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В Евросоюзе формируется крыло политиков, поддерживающих президента США Дональда Трампа, этой группе не по пути с левыми либералами, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее теплые переговоры с Трампом стали поводом для тревоги в европейском леволиберальном стане. В Европе оформляется протрамповское крыло, которому не по пути с либералами. Мелони - лидер правой партии "Братья Италии" - возглавляет правительство, состоящее из правоконсервативных сил, и выступает против политики "открытых дверей", против широкой программы перевооружения Европы и, насколько можно понимать, против превращения ЕС в военный блок", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также отметил, что после визита Мелони в Вашингтон в странах Евросоюза осознали, что договариваться с Трампом через Еврокомиссию бесполезно: "Трамп в упор не видит Еврокомиcсию и её руководство". Это, по мнению члена конституционного комитета Совфеда, плохая новость "для ЕС как союза". "Она также предложила Трампу "Сделать Запад снова великим", причем предложила сделать это вместе. Помимо того, что это перифраза трамповского лозунга "Сделаем Америку снова великой!", это еще и ответ фон дер Ляйен, заявившей, что "Запад в привычном значении уже не существует". То есть, тогда как фон дер Ляйен и другие евролибералы подчеркивают разногласия с Трампом, Мелони делает ставку на поиск с ним общего языка. И делать Запад, а значит и Европу, "снова великим" Мелони, понятное дело, хочет на базе консервативных ценностей Трампа-Вэнса, а не "новых ценностей" парижских и берлинских транссексуалов*", - констатировал парламентарий.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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мировая экономика, европа, сша, запад, дональд трамп, алексей пушков, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Алексей Пушков, ЕС
15:51 21.04.2025
 
Пушков заявил о формировании проамериканского крыла в Евросоюзе

Пушков: в ЕС формируется крыло политиков, поддерживающих Трампа

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В Евросоюзе формируется крыло политиков, поддерживающих президента США Дональда Трампа, этой группе не по пути с левыми либералами, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Поездка премьера Италии Джорджи Мелони в США и ее теплые переговоры с Трампом стали поводом для тревоги в европейском леволиберальном стане. В Европе оформляется протрамповское крыло, которому не по пути с либералами. Мелони - лидер правой партии "Братья Италии" - возглавляет правительство, состоящее из правоконсервативных сил, и выступает против политики "открытых дверей", против широкой программы перевооружения Европы и, насколько можно понимать, против превращения ЕС в военный блок", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что после визита Мелони в Вашингтон в странах Евросоюза осознали, что договариваться с Трампом через Еврокомиссию бесполезно: "Трамп в упор не видит Еврокомиcсию и её руководство". Это, по мнению члена конституционного комитета Совфеда, плохая новость "для ЕС как союза".
"Она также предложила Трампу "Сделать Запад снова великим", причем предложила сделать это вместе. Помимо того, что это перифраза трамповского лозунга "Сделаем Америку снова великой!", это еще и ответ фон дер Ляйен, заявившей, что "Запад в привычном значении уже не существует". То есть, тогда как фон дер Ляйен и другие евролибералы подчеркивают разногласия с Трампом, Мелони делает ставку на поиск с ним общего языка. И делать Запад, а значит и Европу, "снова великим" Мелони, понятное дело, хочет на базе консервативных ценностей Трампа-Вэнса, а не "новых ценностей" парижских и берлинских транссексуалов*", - констатировал парламентарий.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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