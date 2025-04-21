https://1prime.ru/20250421/putin-856874017.html
Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр
Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T11:58+0300
2025-04-21T11:58+0300
2025-04-21T11:58+0300
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для российских исследователей. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр
Путин поручил изучить вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев доступ к его мощностям для российских исследователей.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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