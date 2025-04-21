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Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов

Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:09+0300

2025-04-21T12:09+0300

2025-04-21T12:32+0300

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом, газпромбанк, мфти