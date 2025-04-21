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Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:09+0300
2025-04-21T12:32+0300
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом, газпромбанк, мфти
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом, Газпромбанк, МФТИ
12:09 21.04.2025 (обновлено: 12:32 21.04.2025)
 
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов

Путин поручил изучить создание базу данных свойств высокотехнологичных материалов

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.
Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов
11:59
 
ТехнологииРОССИЯВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевРосатомГазпромбанкМФТИ
 
 
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