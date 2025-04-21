https://1prime.ru/20250421/putin-856874716.html
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:09+0300
2025-04-21T12:09+0300
2025-04-21T12:32+0300
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
росатом
газпромбанк
мфти
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392435_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_0a33372250df2d7c34120c6524dd7105.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20250421/razrabotki-856874282.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392435_383:0:3112:2047_1920x0_80_0_0_2544d6d6a0b5f9cd0d27095fb39fbb49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом, газпромбанк, мфти
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом, Газпромбанк, МФТИ
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов
Путин поручил изучить создание базу данных свойств высокотехнологичных материалов
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в РФ единой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов", - говорится в перечне.
Срок исполнения - 1 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов