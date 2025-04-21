https://1prime.ru/20250421/putin-856875065.html
Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ
Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа представить предложения о расширении применения технологий ИИ для сокращения сроков разработки и... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:14+0300
2025-04-21T12:14+0300
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технологии
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа представить предложения о расширении применения технологий ИИ для сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о расширении применения технологий искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в целях сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов", - говорится в перечне. Срок исполнения - 1 августа, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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технологии, россия, москва, владимир путин, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ
Путин поручил до 1 августа представить предложения о расширении применения ИИ
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа представить предложения о расширении применения технологий ИИ для сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения... о расширении применения технологий искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в целях сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов", - говорится в перечне.
Срок исполнения - 1 августа, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик"