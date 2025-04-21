https://1prime.ru/20250421/putin-856875065.html

Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ

Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа представить предложения о расширении применения технологий ИИ для сокращения сроков разработки и... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:14+0300

2025-04-21T12:14+0300

2025-04-21T12:14+0300

технологии

россия

москва

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа представить предложения о расширении применения технологий ИИ для сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о расширении применения технологий искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в целях сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов", - говорится в перечне. Срок исполнения - 1 августа, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20250421/putin-856874903.html

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технологии, россия, москва, владимир путин, михаил мишустин