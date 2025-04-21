https://1prime.ru/20250421/putin-856875839.html

Путин поручил представить предложения по технологического лидерству

Путин поручил представить предложения по технологического лидерству - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил представить предложения по технологического лидерству

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:36+0300

2025-04-21T12:36+0300

2025-04-21T12:36+0300

россия

москва

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического лидерства. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам, направленным на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", рассмотрев вопрос о стимулировании привлечения средств из внебюджетных источников", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20250421/putin-856875065.html

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