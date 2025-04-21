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Путин поручил представить предложения по технологического лидерству - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил представить предложения по технологического лидерству
Путин поручил представить предложения по технологического лидерству - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил представить предложения по технологического лидерству
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:36+0300
2025-04-21T12:36+0300
россия
москва
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического лидерства. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам, направленным на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", рассмотрев вопрос о стимулировании привлечения средств из внебюджетных источников", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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россия, москва, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин
12:36 21.04.2025
 
Путин поручил представить предложения по технологического лидерству

Путин поручил до 1 июля представить предложения по поддержке технологического лидерства

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани
Встреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического лидерства.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам, направленным на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", рассмотрев вопрос о стимулировании привлечения средств из внебюджетных источников", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин поручил до 1 августа представить предложения по ИИ
12:14
 
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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