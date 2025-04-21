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Путин назвал папу Римского выдающимся человеком - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал папу Римского выдающимся человеком
Путин назвал папу Римского выдающимся человеком - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин назвал папу Римского выдающимся человеком
Глава государства Владимир Путин назвал папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память о нём. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T13:00+0300
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россия
владимир путин
ватикан
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память о нём. "Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск.
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россия, владимир путин, ватикан
РОССИЯ, Владимир Путин, ВАТИКАН
13:00 21.04.2025
 
Путин назвал папу Римского выдающимся человеком

Путин: папа Римский Франциск был выдающимся человеком

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память о нём.
"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск.
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Папа Римский Франциск скончался
10:53
 
РОССИЯВладимир ПутинВАТИКАН
 
 
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