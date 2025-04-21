https://1prime.ru/20250421/putin-856876854.html

Путин назвал папу Римского выдающимся человеком

Путин назвал папу Римского выдающимся человеком - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин назвал папу Римского выдающимся человеком

Глава государства Владимир Путин назвал папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память о нём. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T13:00+0300

2025-04-21T13:00+0300

2025-04-21T13:00+0300

россия

владимир путин

ватикан

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память о нём. "Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск.

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ватикан

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россия, владимир путин, ватикан