Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о штрафах за непредставление в срок валютного отчета - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/putin-856883785.html
Путин подписал закон о штрафах за непредставление в срок валютного отчета
Путин подписал закон о штрафах за непредставление в срок валютного отчета - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за непредставление в срок валютного отчета
Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за непредставление в срок участниками бюджетного процесса отчетности по... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:26+0300
2025-04-21T15:26+0300
экономика
финансы
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/17/854406711_0:104:3035:1811_1920x0_80_0_0_ebe6bce16aac2abd672fca73315b62cf.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за непредставление в срок участниками бюджетного процесса отчетности по валютным операциям в Федеральное казначейство. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ устанавливает с 1 января 2026 года административную ответственность за непредставление в установленный срок участниками бюджетного процесса на федеральном уровне (за исключением Банка России) в Федеральное казначейство форм учета и отчетности, а также подтверждающих документов и информации по валютным операциям, осуществляемым за счет бюджетных средств. За подобные нарушения должностные лица участников бюджетного процесса заплатят штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. В 2022 году в РФ был принят закон, согласно которому Федеральное казначейство с 1 января 2026 года получает полномочия агента валютного контроля. При этом за клиентами казначейства закрепляется обязанность проводить валютные операции с бюджетными средствами через счета Федерального казначейства в уполномоченных банках. Для подтверждения таких операций участники бюджетного процесса должны предоставлять казначейству соответствующие документы и отчетность.
https://1prime.ru/20250421/nadzor-856882857.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/17/854406711_242:0:2794:1914_1920x0_80_0_0_b3f7d27ad72d619c65e65bee35a99b2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, владимир путин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
15:26 21.04.2025
 
Путин подписал закон о штрафах за непредставление в срок валютного отчета

Путин подписал закон о штрафах за непредставление отчетности по валютным операциям

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за непредставление в срок участниками бюджетного процесса отчетности по валютным операциям в Федеральное казначейство. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает с 1 января 2026 года административную ответственность за непредставление в установленный срок участниками бюджетного процесса на федеральном уровне (за исключением Банка России) в Федеральное казначейство форм учета и отчетности, а также подтверждающих документов и информации по валютным операциям, осуществляемым за счет бюджетных средств.
За подобные нарушения должностные лица участников бюджетного процесса заплатят штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
В 2022 году в РФ был принят закон, согласно которому Федеральное казначейство с 1 января 2026 года получает полномочия агента валютного контроля. При этом за клиентами казначейства закрепляется обязанность проводить валютные операции с бюджетными средствами через счета Федерального казначейства в уполномоченных банках.
Для подтверждения таких операций участники бюджетного процесса должны предоставлять казначейству соответствующие документы и отчетность.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком
15:06
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала