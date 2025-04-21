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Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии
Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:23+0300
2025-04-21T16:23+0300
общество
россия
москва
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее наказанием за несообщение в органы власти, уполномоченным рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. При этом, по его словам, рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений, этот правовой пробел и устранен принятым документом. Пискарев подчеркивал, что закон дополнительно обезопасит объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.
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общество , россия, москва, владимир путин, госдума
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
16:23 21.04.2025
 
Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии

Путин подписал закон об уголовном наказании за несообщение о подготовке диверсии

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее наказанием за несообщение в органы власти, уполномоченным рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности.
Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. При этом, по его словам, рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений, этот правовой пробел и устранен принятым документом.
Пискарев подчеркивал, что закон дополнительно обезопасит объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.
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