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Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии

Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:23+0300

2025-04-21T16:23+0300

2025-04-21T16:23+0300

общество

россия

москва

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее наказанием за несообщение в органы власти, уполномоченным рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. При этом, по его словам, рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений, этот правовой пробел и устранен принятым документом. Пискарев подчеркивал, что закон дополнительно обезопасит объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

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общество , россия, москва, владимир путин, госдума