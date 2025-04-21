https://1prime.ru/20250421/putin-856888124.html

Путин оценил предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры

Путин оценил предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин оценил предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры

Россия проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после после вручения премии... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:50+0300

2025-04-21T16:50+0300

2025-04-21T16:50+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России"."Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться", - подчеркнул глава государства.По словам президента, киевский режим использует гражданские объекты в военных целях.Российский президент также отметил, что украинская сторона тоже будет положительно относиться к мирным инициативам."Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима", - отметил глава государства.

https://1prime.ru/20250421/minoborony-856871139.html

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общество , россия, украина, запад