Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/putin-856893806.html
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство
Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T19:20+0300
2025-04-21T19:20+0300
экономика
россия
недвижимость
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/66/833446680_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_51c117577fcc5546b4af1d32adc273b6.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент России Владимир Путин. "Пятьдесят процентов всего прироста нового жилья дает по стране индивидуальное жилищное строительство, и мы обязательно будем на национальном уровне продолжать эту работу и поддерживать ИЖС, а для сельских территорий это чрезвычайно важно", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://1prime.ru/20250421/operatsii-856886947.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/66/833446680_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d660fde3d3a9e0e23448d91598750e2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, РФ, Владимир Путин
19:20 21.04.2025
 
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство

Путин: власти поддержат индивидуальное жилищное строительство на национальном уровне

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент России Владимир Путин.
"Пятьдесят процентов всего прироста нового жилья дает по стране индивидуальное жилищное строительство, и мы обязательно будем на национальном уровне продолжать эту работу и поддерживать ИЖС, а для сельских территорий это чрезвычайно важно", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
%Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин вывел из-под контроля операции региональных операторов по капремонту
16:33
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала