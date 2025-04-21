https://1prime.ru/20250421/putin-856893806.html

Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство

Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство

Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T19:20+0300

2025-04-21T19:20+0300

2025-04-21T19:20+0300

экономика

россия

недвижимость

рф

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент России Владимир Путин. "Пятьдесят процентов всего прироста нового жилья дает по стране индивидуальное жилищное строительство, и мы обязательно будем на национальном уровне продолжать эту работу и поддерживать ИЖС, а для сельских территорий это чрезвычайно важно", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

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россия, недвижимость, рф, владимир путин