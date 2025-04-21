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Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство
Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T19:20+0300
2025-04-21T19:20+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент России Владимир Путин. "Пятьдесят процентов всего прироста нового жилья дает по стране индивидуальное жилищное строительство, и мы обязательно будем на национальном уровне продолжать эту работу и поддерживать ИЖС, а для сельских территорий это чрезвычайно важно", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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россия, недвижимость, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, РФ, Владимир Путин
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство
Путин: власти поддержат индивидуальное жилищное строительство на национальном уровне
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий, заявил президент России Владимир Путин.
"Пятьдесят процентов всего прироста нового жилья дает по стране индивидуальное жилищное строительство, и мы обязательно будем на национальном уровне продолжать эту работу и поддерживать ИЖС, а для сельских территорий это чрезвычайно важно", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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