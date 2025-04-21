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Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов
Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов
На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T19:29+0300
2025-04-21T19:29+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. В феврале 2024 года Путин поручил правительству выделять до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно для победителей конкурса проектов комфортной городской среды. "У нас с 2018 года программа работает по обустройству территорий с привлечением граждан и так далее. Работает очень успешно. И на ближайшие годы, до 2030, по-моему, у нас выстроена эта работа, под 25 миллиардов ежегодно. В общей сложности, по-моему, 250 миллиардов предусмотрено на эти цели. И будем работать обязательно, потому что это себя хорошо зарекомендовало", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
19:29 21.04.2025
 
Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов

Путин: на обустройство российских регионов выделят 250 миллиардов рублей до 2030 года

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк% Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическим вопросам. 28 августа 2018
% Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическим вопросам. 28 августа 2018 - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин.
В феврале 2024 года Путин поручил правительству выделять до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно для победителей конкурса проектов комфортной городской среды.
"У нас с 2018 года программа работает по обустройству территорий с привлечением граждан и так далее. Работает очень успешно. И на ближайшие годы, до 2030, по-моему, у нас выстроена эта работа, под 25 миллиардов ежегодно. В общей сложности, по-моему, 250 миллиардов предусмотрено на эти цели. И будем работать обязательно, потому что это себя хорошо зарекомендовало", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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