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Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов

Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил выделить 250 млрд рублей на обустройство российских регионов

На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T19:29+0300

2025-04-21T19:29+0300

2025-04-21T19:29+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. В феврале 2024 года Путин поручил правительству выделять до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно для победителей конкурса проектов комфортной городской среды. "У нас с 2018 года программа работает по обустройству территорий с привлечением граждан и так далее. Работает очень успешно. И на ближайшие годы, до 2030, по-моему, у нас выстроена эта работа, под 25 миллиардов ежегодно. В общей сложности, по-моему, 250 миллиардов предусмотрено на эти цели. И будем работать обязательно, потому что это себя хорошо зарекомендовало", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://1prime.ru/20250421/putin-856893806.html

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россия, рф, владимир путин