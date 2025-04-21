https://1prime.ru/20250421/putin-856894720.html

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение

Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T19:47+0300

2025-04-21T19:47+0300

2025-04-21T19:47+0300

политика

россия

владимир путин

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_16988283507e92268a1ed7b16b99f3d8.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой России, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимает. "Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", - сообщил Путин.

https://1prime.ru/20250421/tramp-856893315.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, украина