https://1prime.ru/20250421/putin-856894720.html
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение
Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T19:47+0300
2025-04-21T19:47+0300
2025-04-21T19:47+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение. На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой России, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимает. "Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", - сообщил Путин.
https://1prime.ru/20250421/tramp-856893315.html
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение
Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток нанести России стратегическое поражение.
На встрече с главами муниципальных образований субъектов России Путин отметил, что мужество, героизм и стойкость россиян во все времена были залогом существования самой России, но не все из тех, кто пытается покушаться на целостность, независимость и суверенитет России, это понимает.
"Но сейчас с провалом попыток нанести России стратегическое поражение на поле боя, с провалом этих попыток это осознание приходит", - сообщил Путин.
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