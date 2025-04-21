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"Эксперт РА": рост страхового рынка РФ в 2025 году может достичь 40% - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/ra-856863473.html
"Эксперт РА": рост страхового рынка РФ в 2025 году может достичь 40%
"Эксперт РА": рост страхового рынка РФ в 2025 году может достичь 40% - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": рост страхового рынка РФ в 2025 году может достичь 40%
Рост объема страхового рынка РФ при сохранении высоких банковских ставок по итогам текущего года может достичь 40%, а при их снижении замедлится до 15%,... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T00:32+0300
2025-04-21T00:32+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Рост объема страхового рынка РФ при сохранении высоких банковских ставок по итогам текущего года может достичь 40%, а при их снижении замедлится до 15%, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". По мнению аналитиков, на динамику страхового рынка в текущем году значимое влияние будут оказывать общая экономическая ситуация и доходность финансовых продуктов. "Высокая краткосрочная доходность будет способствовать росту коротких продуктов страхования жизни — прежде всего НСЖ (накопительного страхования жизни – ред.). Таким образом, тенденция 2024 года может сохраниться и в текущем году. В этом случае, по прогнозу агентства "Эксперт РА", НСЖ по итогам 2025 года может вырасти на 85–90%, весь сектор страхования жизни — на 60–65%, а страховой рынок в совокупности — на 37–40%", – говорится в документе. "Если будут снижаться ставки по депозитам, а также сокращаться неопределенность по уровню доходности на более длительный срок, то продукты страхования жизни будут удлиняться, таким образом снижая дублирование страховых премий в статистике. В этом случае, по оценкам агентства "Эксперт РА", прирост НСЖ по итогам 2025 года может составить 25–30%, страхования жизни — 20%, а страхового рынка в целом — 15%", - говорится в документе. По оценкам агентства, страхование иное, чем страхование жизни, в 2025 году вырастет на 10%. Основными драйверами здесь, как ожидается, будут страхование автокаско и ДМС (добровольное медицинское страхование). "Страхование автокаско может вырасти на 15–17% за счет продаж новых автомобилей. Прирост ОСАГО составит 1–3%, а ДМС может увеличиться на 25–27% по итогам 2025 года", - говорится в документе. В то же время страхование от несчастных случаев и болезней, основной объем которого связан с потребительским кредитованием, согласно ожиданиям авторов, сократится на 15% за 2025 год из-за низких объемов кредитования и замены его на коробочные продукты ДМС. Наконец, прирост страхования имущества юридических лиц и граждан ожидается на уровне 7–8%.
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бизнес, финансы, москва, рф
Бизнес, Экономика, Финансы, МОСКВА, РФ
00:32 21.04.2025
 
"Эксперт РА": рост страхового рынка РФ в 2025 году может достичь 40%

"Эксперт РА": рост страхового рынка РФ в 2025 году может достичь 40%

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Рост объема страхового рынка РФ при сохранении высоких банковских ставок по итогам текущего года может достичь 40%, а при их снижении замедлится до 15%, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
По мнению аналитиков, на динамику страхового рынка в текущем году значимое влияние будут оказывать общая экономическая ситуация и доходность финансовых продуктов.
"Высокая краткосрочная доходность будет способствовать росту коротких продуктов страхования жизни — прежде всего НСЖ (накопительного страхования жизни – ред.). Таким образом, тенденция 2024 года может сохраниться и в текущем году. В этом случае, по прогнозу агентства "Эксперт РА", НСЖ по итогам 2025 года может вырасти на 85–90%, весь сектор страхования жизни — на 60–65%, а страховой рынок в совокупности — на 37–40%", – говорится в документе.
"Если будут снижаться ставки по депозитам, а также сокращаться неопределенность по уровню доходности на более длительный срок, то продукты страхования жизни будут удлиняться, таким образом снижая дублирование страховых премий в статистике. В этом случае, по оценкам агентства "Эксперт РА", прирост НСЖ по итогам 2025 года может составить 25–30%, страхования жизни — 20%, а страхового рынка в целом — 15%", - говорится в документе.
По оценкам агентства, страхование иное, чем страхование жизни, в 2025 году вырастет на 10%. Основными драйверами здесь, как ожидается, будут страхование автокаско и ДМС (добровольное медицинское страхование). "Страхование автокаско может вырасти на 15–17% за счет продаж новых автомобилей. Прирост ОСАГО составит 1–3%, а ДМС может увеличиться на 25–27% по итогам 2025 года", - говорится в документе.
В то же время страхование от несчастных случаев и болезней, основной объем которого связан с потребительским кредитованием, согласно ожиданиям авторов, сократится на 15% за 2025 год из-за низких объемов кредитования и замены его на коробочные продукты ДМС. Наконец, прирост страхования имущества юридических лиц и граждан ожидается на уровне 7–8%.
 
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