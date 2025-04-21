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В Раде заявили, что США выдвинули Украине ультиматум по перемирию
В Раде заявили, что США выдвинули Украине ультиматум по перемирию - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили, что США выдвинули Украине ультиматум по перемирию
Вашингтон выдвинул ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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2025-04-21T08:55+0300
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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Вашингтон выдвинул ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет". "За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - отметил Дубинский.
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Политика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Париж, Владимир Зеленский, Марк Рубио, Стив Уиткофф, НАТО
В Раде заявили, что США выдвинули Украине ультиматум по перемирию
Дубинский: США выдвинули Зеленскому ультиматум по срокам заключения перемирия
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Вашингтон выдвинул ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет".
"За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - отметил Дубинский.
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