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В Раде заявили, что США выдвинули Украине ультиматум по перемирию

В Раде заявили, что США выдвинули Украине ультиматум по перемирию - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили, что США выдвинули Украине ультиматум по перемирию

Вашингтон выдвинул ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T08:55+0300

2025-04-21T08:55+0300

2025-04-21T09:09+0300

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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Вашингтон выдвинул ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет". "За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - отметил Дубинский.

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общество , мировая экономика, сша, украина, париж, владимир зеленский, марк рубио, стив уиткофф, нато