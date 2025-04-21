https://1prime.ru/20250421/razrabotki-856874282.html
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T11:59+0300
2025-04-21T11:59+0300
2025-04-21T11:59+0300
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о сокращении сроков разработки, тестирования, опытного производства и промышленного внедрения химических катализаторов, созданных на основе отечественных решений", - говорится в перечне. Срок исполнения - до 15 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20250421/putin-856874017.html
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технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов
Путин поручил сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения... о сокращении сроков разработки, тестирования, опытного производства и промышленного внедрения химических катализаторов, созданных на основе отечественных решений", - говорится в перечне.
Срок исполнения - до 15 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр