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В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска

В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска

Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T21:40+0300

2025-04-21T21:40+0300

2025-04-21T21:40+0300

общество

ватикан

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Ватикан, 21 апр - ПРАЙМ. Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. "Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо)… скончался в 7.35 утра (8.35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы", - заявил глава службы здравоохранения Ватикана, слова которого приводит ватиканская пресс-служба. Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа. Смерть понтифика была констатирована с помощью электрокардиограммы.

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ватикан

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общество , ватикан