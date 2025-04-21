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В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска
Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T21:40+0300
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Ватикан, 21 апр - ПРАЙМ. Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. "Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо)… скончался в 7.35 утра (8.35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы", - заявил глава службы здравоохранения Ватикана, слова которого приводит ватиканская пресс-служба. Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа. Смерть понтифика была констатирована с помощью электрокардиограммы.
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общество , ватикан
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска
Глава Минздрава Ватикана Арканджели: причиной смерти папы Франциска стал инсульт мозга
Ватикан, 21 апр - ПРАЙМ. Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели.
"Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо)… скончался в 7.35 утра (8.35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы", - заявил глава службы здравоохранения Ватикана, слова которого приводит ватиканская пресс-служба.
Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа.
Смерть понтифика была констатирована с помощью электрокардиограммы.
Папа Римский Франциск скончался