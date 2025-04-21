Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250421/rim-856896521.html
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска
Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T21:40+0300
2025-04-21T21:40+0300
общество
ватикан
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/91/839369164_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_ed53c7c874732a4555a872350f0f15ee.jpg
Ватикан, 21 апр - ПРАЙМ. Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели. "Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо)… скончался в 7.35 утра (8.35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы", - заявил глава службы здравоохранения Ватикана, слова которого приводит ватиканская пресс-служба. Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа. Смерть понтифика была констатирована с помощью электрокардиограммы.
https://1prime.ru/20250421/frantsisk-856872012.html
ватикан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/91/839369164_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_6039b7bd616093660613a53dfdba1884.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ватикан
Общество , ВАТИКАН
21:40 21.04.2025
 
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска

Глава Минздрава Ватикана Арканджели: причиной смерти папы Франциска стал инсульт мозга

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКупол собора святого Петра в Ватикане
Купол собора святого Петра в Ватикане - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Ватикан, 21 апр - ПРАЙМ. Причиной смерти папы Римского Франциска стали инсульт мозга и его последствия, заявил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели.
"Я подтверждаю, что Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо)… скончался в 7.35 утра (8.35 мск) 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в Доме святой Марфы в Ватикане от инсульта головного мозга и необратимого коллапса сердечно-сосудистой системы", - заявил глава службы здравоохранения Ватикана, слова которого приводит ватиканская пресс-служба.
Арканджели добавил, что состояние папы осложнялось предшествующим эпизодом острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественными бронхоэктазами (патологически расширенными просветами бронхов), повышенным артериальным давлением и диабетом II типа.
Смерть понтифика была констатирована с помощью электрокардиограммы.
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Папа Римский Франциск скончался
10:53
 
ОбществоВАТИКАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала