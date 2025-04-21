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Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского - 21.04.2025, ПРАЙМ
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T23:45+0300
2025-04-21T23:45+0300
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ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social. Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
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общество , мировая экономика, рим, вашингтон, сша, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, Рим, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
23:45 21.04.2025
 
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского

Трамп заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского в Риме

© AFP / Nicholas KammИзбранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017
Избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017 - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
"Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной.
Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
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ПолитикаОбществоМировая экономикаРимВАШИНГТОНСШАДональд Трамп
 
 
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