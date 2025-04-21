https://1prime.ru/20250421/rim-856897282.html
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского - 21.04.2025, ПРАЙМ
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T23:45+0300
2025-04-21T23:45+0300
2025-04-21T23:45+0300
политика
общество
мировая экономика
рим
вашингтон
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/07/827120700_0:185:3543:2178_1920x0_80_0_0_ba790cab2466ceff632b6893d27bb436.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social. Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
https://1prime.ru/20250421/rim-856896521.html
рим
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/07/827120700_197:0:3346:2362_1920x0_80_0_0_60cf5607d64deb8cfe9ce085a900cff0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, рим, вашингтон, сша, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, Рим, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского
Трамп заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского в Риме
ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
"Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной.
Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
В Ватикане назвали причину смерти папы Римского Франциска