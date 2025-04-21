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Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского

Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского - 21.04.2025, ПРАЙМ

Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T23:45+0300

2025-04-21T23:45+0300

2025-04-21T23:45+0300

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ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вместе с женой Меланьей посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!" - заявил он в своей соцсети Truth Social. Трамп ранее выразил свои соболезнования в связи с его кончиной. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.

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общество , мировая экономика, рим, вашингтон, сша, дональд трамп