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"Роснано" вышло на чистую прибыль по РСБУ против убытка годом ранее - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/rosnano-856896249.html
"Роснано" вышло на чистую прибыль по РСБУ против убытка годом ранее
"Роснано" вышло на чистую прибыль по РСБУ против убытка годом ранее - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Роснано" вышло на чистую прибыль по РСБУ против убытка годом ранее
"Роснано" в 2024 году вышло на чистую прибыль по РСБУ в 2,2 миллиарда рублей против убытка в 8,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T21:25+0300
2025-04-21T21:25+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Роснано" в 2024 году вышло на чистую прибыль по РСБУ в 2,2 миллиарда рублей против убытка в 8,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. "По итогам 2024 года группа продемонстрировала значительный рост показателей. Согласно РСБУ, показатель чистых активов вырос в 3,2 раза (до 16,9 миллиарда рублей), рентабельность активов достигла 17,18% (без учета процентов) против 2,3% в 2023 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Согласно отчету, выручка "Роснано" за 2024 год составила 8,38 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше показателя прошлого года. Валовая прибыль компании составила 3,4 миллиарда рублей по сравнению с убытком год назад. В то же время прибыль от продаж составила 1,87 миллиарда рублей. "Продолжается работа по оценке интеллектуальной собственности портфельных компаний, что закладывает основы для следующего индустриального цикла. Еще одним источником его финансирования станут результаты работы по восстановлению нарушенных прав за период до 2021 года", - добавляется в сообщении "Роснано" в Telegram-канале.
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технологии, бизнес, москва, роснано
Экономика, Технологии, Бизнес, МОСКВА, Роснано
21:25 21.04.2025
 
"Роснано" вышло на чистую прибыль по РСБУ против убытка годом ранее

"Роснано" в 2024 году вышло на чистую прибыль по РСБУ в 2,2 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип "Роснано"
Логотип Роснано - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Роснано" в 2024 году вышло на чистую прибыль по РСБУ в 2,2 миллиарда рублей против убытка в 8,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
"По итогам 2024 года группа продемонстрировала значительный рост показателей. Согласно РСБУ, показатель чистых активов вырос в 3,2 раза (до 16,9 миллиарда рублей), рентабельность активов достигла 17,18% (без учета процентов) против 2,3% в 2023 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Согласно отчету, выручка "Роснано" за 2024 год составила 8,38 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше показателя прошлого года. Валовая прибыль компании составила 3,4 миллиарда рублей по сравнению с убытком год назад. В то же время прибыль от продаж составила 1,87 миллиарда рублей.
"Продолжается работа по оценке интеллектуальной собственности портфельных компаний, что закладывает основы для следующего индустриального цикла. Еще одним источником его финансирования станут результаты работы по восстановлению нарушенных прав за период до 2021 года", - добавляется в сообщении "Роснано" в Telegram-канале.
Логотип государственной компании Роснано - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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