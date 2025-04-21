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Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали на четверть
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали на четверть - 21.04.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали на четверть
Управление Росреестра по Москве в первом квартале 2025 года зарегистрировало 12,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с ипотекой в отношении... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:49+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в первом квартале 2025 года зарегистрировало 12,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с ипотекой в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 24% меньше результата января-марта прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в марте столичный Росреестр зафиксировал почти 4,5 тысячи ДДУ с ипотекой - на 34,6% меньше, чем в марте прошлого года. "По результатам первого квартала на ипотечные сделки пришлось 40,7% от всех оформленных с начала года договоров долевого участия. Стоит отметить, что после квартального пика 2023 года (56,8%) второй год подряд происходит коррекция в сторону снижения доли ДДУ с использованием кредитов", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Игоря Майданова. Ранее Росреестр подсчитал, что продажи первичного жилья в Москве в первом квартале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6% - до 20,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), С учетом нежилой недвижимости прирост составил 2,1 - до 30,7 тысячи ДДУ.
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Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Росреестр
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали на четверть
Росреестр: в Москве в I квартале зарегистрировали 12,5 тысячи ДДУ с ипотекой
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в первом квартале 2025 года зарегистрировало 12,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с ипотекой в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 24% меньше результата января-марта прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в марте столичный Росреестр зафиксировал почти 4,5 тысячи ДДУ с ипотекой - на 34,6% меньше, чем в марте прошлого года.
"По результатам первого квартала на ипотечные сделки пришлось 40,7% от всех оформленных с начала года договоров долевого участия. Стоит отметить, что после квартального пика 2023 года (56,8%) второй год подряд происходит коррекция в сторону снижения доли ДДУ с использованием кредитов", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Игоря Майданова.
Ранее Росреестр подсчитал, что продажи первичного жилья в Москве в первом квартале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6% - до 20,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), С учетом нежилой недвижимости прирост составил 2,1 - до 30,7 тысячи ДДУ.
В России сократились продажи жилья в новостройках