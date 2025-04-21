https://1prime.ru/20250421/rossija-856864175.html

День местного самоуправления в России

День местного самоуправления в России - 21.04.2025, ПРАЙМ

День местного самоуправления в России

День местного самоуправления отмечается в России в понедельник. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T03:18+0300

2025-04-21T03:18+0300

2025-04-21T03:18+0300

общество

рф

москва

лнр

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856864175.jpg?1745194681

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. День местного самоуправления отмечается в России в понедельник. Ниже приводится справочная информация. День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Памятный день был введен указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Дата была выбрана в честь издания 21 апреля (2 мая по новому стилю) 1785 года "Грамоты на права и выгоды городам Российской империи". Жалованная грамота городам, изданная императрицей Екатериной II, устанавливала новые выборные городские учреждения, расширяя круг избирателей и закрепляя основы самоуправления. Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам: "настоящие городские обыватели" – владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства; купцы трех гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; "именитые граждане"; "посадские" (все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием). В соответствии с Грамотой в городах раз в три года созывалось собрание "градского общества", в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была "общая градская дума", состоящая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учреждениями в городах являлись магистраты. Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с именем императора Александра II, проводившего земскую и городскую реформы. Так, Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников. После революции 1917 года идея самоуправления была забыта вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. В настоящее время организация местного самоуправления в России регулируется Конституцией РФ и федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения. К вопросам местного значения относятся составление бюджета муниципального образования; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения своих муниципальных округов и прочее; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения; обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; создание условий для обеспечения жителей услугами связи, торговли; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и так далее. В структуру органов местного самоуправления входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация, контрольный орган муниципального образования и другие. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо (мэр или глава города, района, поселка, муниципального образования и так далее). Он представляет муниципалитет в отношениях с органами местного самоуправления других образований и органами государственной власти, гражданами и организациями, подписывает нормативные правовые акты и так далее. Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации. Глава муниципального образования, избранный на прямых выборах или из числа депутатов представительного органа, может одновременно исполнять полномочия председателя местного парламента или возглавлять администрацию. В случае избрания главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он может руководить местной администрацией. Согласно статье 12 Конституции РФ, местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 20 марта 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который вступит в силу 19 июня 2025 года. С принятием данного закона начался новый этап муниципальной реформы в Российской Федерации (вступит в силу в июне 2025 года). Документом устанавливаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления. В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую. Закон позволяет выбрать региону именно ту модель местного самоуправления, которая будет в наибольшей степени учитывать его экономические, исторические, национальные, культурные и иные особенности. Законом предусматривается максимально гибкое регулирование организации местного самоуправления в регионах. Законом повышается статус главы муниципального образования - теперь он будет одновременно замещать государственную должность субъекта федерации и муниципальную должность. Законом также утоняются полномочия, изначально закрепленные за регионом, которые по его решению могут быть переданы в муниципалитет с обязательным финансовым обеспечением. По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2025 года (без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) в России насчитывалось 17 051 муниципальное образование. Из них 1266 муниципальных районов, 528 муниципальных округов, 521 городской округ (в том числе два с внутригородским делением), 12 внутригородских районов, 253 внутригородских территорий (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе), 1203 городских и 13 406 сельских поселений. В День местного самоуправления проводят различные дискуссионные и образовательные мероприятия, тематические встречи и др.

рф

москва

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, москва, лнр, владимир путин