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В России за незаконную рыбалку вынесли приговоры почти двум тысячам человек
В России за незаконную рыбалку вынесли приговоры почти двум тысячам человек - 21.04.2025, ПРАЙМ
В России за незаконную рыбалку вынесли приговоры почти двум тысячам человек
Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T04:03+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24 миллиона штрафов, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Статья 256 УК РФ предусматривает наказание за незаконную рыбалку, например, в местах нереста рыб, в заповедниках или с использованием взрывчатых веществ, химикатов или электричества, которые могут привести к массовой гибели рыб.
Всего по этой статье в прошлом году осуждено 1953 человека, среди них нет ни одной женщины. Суды отправили 44 осужденных в колонии, 617 получили условные сроки, 356 отделались штрафами. Их общая сумма превысила 24 миллиона рублей.
Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год было осуждено 4733 человека, в колонию отправились 251 подсудимый, две тысячи получили условные сроки. Общая сумма штрафов превысила 127 миллионов рублей.
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бизнес, общество , россия, рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ
В России за незаконную рыбалку вынесли приговоры почти двум тысячам человек
Суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24 миллиона штрафов, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Статья 256 УК РФ предусматривает наказание за незаконную рыбалку, например, в местах нереста рыб, в заповедниках или с использованием взрывчатых веществ, химикатов или электричества, которые могут привести к массовой гибели рыб.
Всего по этой статье в прошлом году осуждено 1953 человека, среди них нет ни одной женщины. Суды отправили 44 осужденных в колонии, 617 получили условные сроки, 356 отделались штрафами. Их общая сумма превысила 24 миллиона рублей.
Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год было осуждено 4733 человека, в колонию отправились 251 подсудимый, две тысячи получили условные сроки. Общая сумма штрафов превысила 127 миллионов рублей.