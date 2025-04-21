https://1prime.ru/20250421/rossija-856864592.html

В России за незаконную рыбалку вынесли приговоры почти двум тысячам человек

В России за незаконную рыбалку вынесли приговоры почти двум тысячам человек - 21.04.2025, ПРАЙМ

В России за незаконную рыбалку вынесли приговоры почти двум тысячам человек

Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T04:03+0300

2025-04-21T04:03+0300

2025-04-21T04:03+0300

бизнес

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856864592.jpg?1745197393

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24 миллиона штрафов, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Статья 256 УК РФ предусматривает наказание за незаконную рыбалку, например, в местах нереста рыб, в заповедниках или с использованием взрывчатых веществ, химикатов или электричества, которые могут привести к массовой гибели рыб. Всего по этой статье в прошлом году осуждено 1953 человека, среди них нет ни одной женщины. Суды отправили 44 осужденных в колонии, 617 получили условные сроки, 356 отделались штрафами. Их общая сумма превысила 24 миллиона рублей. Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год было осуждено 4733 человека, в колонию отправились 251 подсудимый, две тысячи получили условные сроки. Общая сумма штрафов превысила 127 миллионов рублей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф