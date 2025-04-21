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Россия и Китай возобновили авиасообщение
Россия и Китай возобновили авиасообщение - 21.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай возобновили авиасообщение
Россия и Китай официально возобновили авиасообщение между административным центром северной провинции Шаньси городом Тайюанем и Москвой, сообщило в понедельник... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T07:49+0300
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ПЕКИН, 21 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай официально возобновили авиасообщение между административным центром северной провинции Шаньси городом Тайюанем и Москвой, сообщило в понедельник государственное управление КНР по делам миграции.
“Девятнадцатого апреля было официально возобновлено авиасообщение по маршруту Тайюань - Москва”, - говорится в сообщении управления в социальной сети WeChat.
Уточняется, что рейсы по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, КНР, WeChat
Россия и Китай возобновили авиасообщение
Россия и Китай возобновили авиасообщение между Тайюанем и Москвой
ПЕКИН, 21 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай официально возобновили авиасообщение между административным центром северной провинции Шаньси городом Тайюанем и Москвой, сообщило в понедельник государственное управление КНР по делам миграции.
“Девятнадцатого апреля было официально возобновлено авиасообщение по маршруту Тайюань - Москва”, - говорится в сообщении управления в социальной сети WeChat.
Уточняется, что рейсы по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.