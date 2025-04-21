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"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России
Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:46+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания Tagesspiegel."Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата", — сказано в тексте материала.Авторы публикации заметили, что Россия опережает других в разработке беспилотников, адаптированных к экстремальным температурам. Компания Zala Aero находится впереди других в этой области.Юхан Хуовинен, подполковник шведской Академии обороны, отмечает, что Россия начала использование беспилотных систем в Арктике в 2008 году, в то время как страны Северной Европы только недавно достигли этой возможности.
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россия, европа, технологии
РОССИЯ, ЕВРОПА, Технологии
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России
Tagesspiegel: страны Северной Европы отстали от России в сфере БПЛА в Арктике
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ.
Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания Tagesspiegel
.
"Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата", — сказано в тексте материала.
Авторы публикации заметили, что Россия опережает других в разработке беспилотников, адаптированных к экстремальным температурам. Компания Zala Aero находится впереди других в этой области.
Юхан Хуовинен, подполковник шведской Академии обороны, отмечает, что Россия начала использование беспилотных систем в Арктике в 2008 году, в то время как страны Северной Европы только недавно достигли этой возможности.
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