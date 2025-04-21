Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250421/rossiya-856867301.html
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России
Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:46+0300
2025-04-21T08:46+0300
россия
европа
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850498459_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_418819cd0850ea5e70ea54d213e51755.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания Tagesspiegel."Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата", — сказано в тексте материала.Авторы публикации заметили, что Россия опережает других в разработке беспилотников, адаптированных к экстремальным температурам. Компания Zala Aero находится впереди других в этой области.Юхан Хуовинен, подполковник шведской Академии обороны, отмечает, что Россия начала использование беспилотных систем в Арктике в 2008 году, в то время как страны Северной Европы только недавно достигли этой возможности.
https://1prime.ru/20250421/metally-856851008.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850498459_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ebb3b224736b80aa7624729bcae3b0be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, технологии
РОССИЯ, ЕВРОПА, Технологии
08:46 21.04.2025
 
"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России

Tagesspiegel: страны Северной Европы отстали от России в сфере БПЛА в Арктике

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкБеломорско-Балтийский Канал
Беломорско-Балтийский Канал - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания Tagesspiegel.
"Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата", — сказано в тексте материала.
Авторы публикации заметили, что Россия опережает других в разработке беспилотников, адаптированных к экстремальным температурам. Компания Zala Aero находится впереди других в этой области.
Юхан Хуовинен, подполковник шведской Академии обороны, отмечает, что Россия начала использование беспилотных систем в Арктике в 2008 году, в то время как страны Северной Европы только недавно достигли этой возможности.
Мелитопольский литейный завод - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Новая нефть. Россия взялась за ценнейшее стратегическое сырье
06:06
 
РОССИЯЕВРОПАТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала