https://1prime.ru/20250421/rossiya-856867301.html

"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России

"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Опередила в развитии": в Европе посетовали на важное достижение России

Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T08:46+0300

2025-04-21T08:46+0300

2025-04-21T08:46+0300

россия

европа

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850498459_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_418819cd0850ea5e70ea54d213e51755.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Страны Северной Европы отстали от России в разработке и использовании беспилотных систем в Арктике. Об этом говорится в публикации немецкого издания Tagesspiegel."Более десяти лет назад кремлевский лидер Владимир Путин начал строительство беспилотного флота в Арктике. Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное – и все чаще терпят неудачу из-за местного климата", — сказано в тексте материала.Авторы публикации заметили, что Россия опережает других в разработке беспилотников, адаптированных к экстремальным температурам. Компания Zala Aero находится впереди других в этой области.Юхан Хуовинен, подполковник шведской Академии обороны, отмечает, что Россия начала использование беспилотных систем в Арктике в 2008 году, в то время как страны Северной Европы только недавно достигли этой возможности.

https://1prime.ru/20250421/metally-856851008.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, технологии