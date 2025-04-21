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Рубль перешел к снижению против юаня
Рубль перешел к снижению против юаня - 21.04.2025, ПРАЙМ
Рубль перешел к снижению против юаня
Курс рубля в понедельник днем перешел к снижению против юаня на Московской бирже, китайская валюта после попыток обновления 10-месячного минимума ниже 11 рублей | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к снижению против юаня на Московской бирже, китайская валюта после попыток обновления 10-месячного минимума ниже 11 рублей вернулась выше, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.49 мск растёт на 7 копеек по отношению к уровню на закрытие торгов пятницы, до 11,11 рубля. При этом ранее в понедельник курс юаня опускался до 10,96 рубля – минимума с 19 июня прошлого года, до которого курс также падал в прошлую пятницу. "Мирная повестка" остаётся актуальной в начале новой недели для российского валютного рынка, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. Но также и фундаментальные факторы - приближение сроков уплаты налогов и сохранение сверхжёсткой кредитно-денежной политики Центробанка - остаются "на стороне рубля", добавляет он. "Вряд ли негативно на курс рубля повлияет и новый прогноз Минэкономики по экспорту и импорту. Курс рубля на конец 2025 года ведомство по-прежнему ждёт на уровне 98,7 руб за доллар. Текущий прогнозный диапазон курса определяем в районе 10,8-11,3 рубля за юань. Допускаем очередное обновление минимумов стоимостью иностранной валюты", - рассуждает Попов. "Курс юаня начала тестирование уровня поддержки 11 рублей, который в пятницу закончился неудачей, но сегодня продолжился. Не исключаем ухода курса в район 10,5 рубля, а то и ниже. Однако осторожность стоит соблюдать", - резюмирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, россия, москва, алексей антонов, промсвязьбанк, минэкономики
Экономика, Рынки, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Антонов, Промсвязьбанк, Минэкономики
Рубль перешел к снижению против юаня
Курс рубля в понедельник днем перешел к снижению против юаня на Московской бирже
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к снижению против юаня на Московской бирже, китайская валюта после попыток обновления 10-месячного минимума ниже 11 рублей вернулась выше, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.49 мск растёт на 7 копеек по отношению к уровню на закрытие торгов пятницы, до 11,11 рубля. При этом ранее в понедельник курс юаня опускался до 10,96 рубля – минимума с 19 июня прошлого года, до которого курс также падал в прошлую пятницу.
"Мирная повестка" остаётся актуальной в начале новой недели для российского валютного рынка, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. Но также и фундаментальные факторы - приближение сроков уплаты налогов и сохранение сверхжёсткой кредитно-денежной политики Центробанка - остаются "на стороне рубля", добавляет он.
"Вряд ли негативно на курс рубля повлияет и новый прогноз Минэкономики по экспорту и импорту. Курс рубля на конец 2025 года ведомство по-прежнему ждёт на уровне 98,7 руб за доллар. Текущий прогнозный диапазон курса определяем в районе 10,8-11,3 рубля за юань. Допускаем очередное обновление минимумов стоимостью иностранной валюты", - рассуждает Попов.
"Курс юаня начала тестирование уровня поддержки 11 рублей, который в пятницу закончился неудачей, но сегодня продолжился. Не исключаем ухода курса в район 10,5 рубля, а то и ниже. Однако осторожность стоит соблюдать", - резюмирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Юань открыл торги в понедельник снижением