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Рубль ощутимо снижается на Мосбирже

Рубль ощутимо снижается на Мосбирже - 21.04.2025, ПРАЙМ

Рубль ощутимо снижается на Мосбирже

Курс рубля в понедельник днем остается в минусе против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты после краткосрочного падения ниже 11 рублей вернулся выше | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:15+0300

2025-04-21T16:15+0300

2025-04-21T16:15+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник днем остается в минусе против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты после краткосрочного падения ниже 11 рублей вернулся выше этой отметки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 10 копеек, до 11,14 рубля. Повышение составило 1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,96-11,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,31 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,389 против 7,29 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,4%. На форексе доллар котируется по 81,13 рубля. РУБЛЬ СТАБИЛЕН Рубль днем в понедельник разнонаправленно торгуется против юаня на Мосбирже. Утром юань сходил ровно на минимум пятницы – 10,961 рубля, который является минимумом с 19 июня прошлого года. Однако затем, как и в пятницу, курс вернулся выше 11 рублей. "Несмотря на приближение пика налоговых платежей апреля, 25 и 28 апреля, рубль не может усилить восходящую динамику. Вероятно, спрос на иностранную валюту постепенно увеличивается за счет восстановления импорта. К тому же предложение инвалюты, не связанное с фискальными платежами, может сокращаться из-за существенного снижения в последние месяцы цен на нефть и некоторые другие ключевые товары российского экспорта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,02% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.03 мск падала на 2,7%, до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 1,3%, до 98,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс рубля к иностранным валютам вряд ли сможет долгосрочно закрепиться на достигнутых уровнях локальных максимумов, поскольку в последующие месяцы в пользу его ослабления сыграет фактор снижения стоимости российской нефти и, соответственно, сокращение притоков валютной выручки, считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". "С другой стороны, при столь привлекательном курсе увеличится товарный импорт, подняв дополнительно спрос на иностранную валюту, также и за счет сезонного повышения туристической активности за рубеж", - добавляет она. Краткосрочно, при значимых шагах в сторону деэскалации курс способен на время уходить в сторону 10,8 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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