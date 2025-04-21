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Рубль по итогам торгов понедельника подешевел к юаню на 9 копеек - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/rubl-856894127.html
Рубль по итогам торгов понедельника подешевел к юаню на 9 копеек
Рубль по итогам торгов понедельника подешевел к юаню на 9 копеек - 21.04.2025, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов понедельника подешевел к юаню на 9 копеек
На Московской бирже по итогам торгов понедельника рубль подешевел к юаню, следует из данных торговой площадки. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T19:25+0300
2025-04-21T19:25+0300
экономика
рынки
москва
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. На Московской бирже по итогам торгов понедельника рубль подешевел к юаню, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,83%, - до 11,13 рубля. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,96–11,16 рубля. "Баланс факторов складывается в пользу рубля – приближение налогового периода, надежды на "геополитические улучшения", слабость доллара на мировом рынке способствовали рублевому укреплению", - рассказал Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Фундаментально за рубль также играют жесткий монетарный курс Центробанка и сезонная подавленность импорта, добавляет он. Впрочем, по официальному курсу Центробанка российская валюта ослабилась к евро, но смогла умеренно укрепиться к доллару и юаню, обращает внимание Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Официальный курс юаня на вторник - 11,06 руб, доллара - 80,76 руб, евро - 93,67 руб "В текущих условиях курс во вторник, вероятно, существенно не превысит 11,20 рубля за юань в том числе в связи с постепенно усиливающейся поддержкой налогового периода", - считает Григорьев. "В этот раз пик платежей приходится на 25, 28 и 30 апреля", - уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" Что же касается дальнейшей перспективы, то границы в 80 рублей за доллар и 11 за юань видятся прочными, но "техническими" уровнями, и закрепиться там вряд ли получится – приближается отпускной сезон, что всегда повышает спрос на инвалюту, прогнозируется активизация спроса на валюту со стороны импортеров, тогда как экспортная выручка может сократиться из-за ценового спада в нефти и санкционных эффектов, кроме того, ожидается смягчение "монетарного сигнала" ЦБ - в начале лета ждем юань ближе к 12, доллар – в зоне 85-90 рублей, заключил Шепелев.
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рынки, москва, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, Рынки, МОСКВА, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
19:25 21.04.2025
 
Рубль по итогам торгов понедельника подешевел к юаню на 9 копеек

На Московской бирже рубль по итогам торгов понедельника подешевел к юаню на 9 копеек

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. На Московской бирже по итогам торгов понедельника рубль подешевел к юаню, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,83%, - до 11,13 рубля. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,96–11,16 рубля.
"Баланс факторов складывается в пользу рубля – приближение налогового периода, надежды на "геополитические улучшения", слабость доллара на мировом рынке способствовали рублевому укреплению", - рассказал Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Фундаментально за рубль также играют жесткий монетарный курс Центробанка и сезонная подавленность импорта, добавляет он.
Впрочем, по официальному курсу Центробанка российская валюта ослабилась к евро, но смогла умеренно укрепиться к доллару и юаню, обращает внимание Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Официальный курс юаня на вторник - 11,06 руб, доллара - 80,76 руб, евро - 93,67 руб
"В текущих условиях курс во вторник, вероятно, существенно не превысит 11,20 рубля за юань в том числе в связи с постепенно усиливающейся поддержкой налогового периода", - считает Григорьев. "В этот раз пик платежей приходится на 25, 28 и 30 апреля", - уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"
Что же касается дальнейшей перспективы, то границы в 80 рублей за доллар и 11 за юань видятся прочными, но "техническими" уровнями, и закрепиться там вряд ли получится – приближается отпускной сезон, что всегда повышает спрос на инвалюту, прогнозируется активизация спроса на валюту со стороны импортеров, тогда как экспортная выручка может сократиться из-за ценового спада в нефти и санкционных эффектов, кроме того, ожидается смягчение "монетарного сигнала" ЦБ - в начале лета ждем юань ближе к 12, доллар – в зоне 85-90 рублей, заключил Шепелев.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Курс юаня на Мосбирже вырос на 9 копеек
19:03
 
ЭкономикаРынкиМОСКВА"БКС Мир инвестиций"УК Альфа-Капитал
 
 
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