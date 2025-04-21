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Страховой рынок России в 2024 году вырос на 62,8%

Страховой рынок России в 2024 году вырос на 62,8% - 21.04.2025, ПРАЙМ

Страховой рынок России в 2024 году вырос на 62,8%

Общий объем страхового рынка России в 2024 году вырос на рекордные 62,8% и достиг 3,7 триллиона рублей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА". | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T00:20+0300

2025-04-21T00:20+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Общий объем страхового рынка России в 2024 году вырос на рекордные 62,8% и достиг 3,7 триллиона рублей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА". "Страховой рынок вырос на 62,8% за 2024 год. Объем страхового рынка достиг 3,7 триллиона рублей по итогам 2024 года. Основным драйвером роста стало страхование жизни. При этом значительный рост страхования жизни в 2024 году связан с увеличением продаж коротких продуктов НСЖ и ИСЖ (накопительного и инвестиционного страхования жизни - ред.)", - говорится в документе. Объем страхования жизни за прошлый год, по данным аналитиков, вырос в 2,6 раза и превысил 2 триллиона рублей. Взносы по этому виду страхования впервые превысили взносы по другим видам, а его доля в общем объеме страхового рынка выросла с 34% в 2023 году до 55% в 2024‑м. Прирост премий в НСЖ за 2024 год составил 4,1 раза, а в ИСЖ - 2,4 раза, а объемы этих секторов составили соответственно 1,4 триллиона и 501,8 миллиарда рублей. "Страхование не-жизни увеличилось на 11,7% за 2024 год. Объем страхования иного, чем страхование жизни, составил 1,7 триллиона рублей по итогам 2024 года", – также говорится в обзоре. Эксперты отмечают, что рост страховых резервов по страхованию жизни за год был значительно ниже премий и составил 35,4%. По мнению авторов, такое отличие "может свидетельствовать о техническом характере увеличения премий по страхованию жизни, в то время как реальный прирост значительно ниже - примерно в четыре раза". "На фоне высоких ставок по депозитам страховщики сократили сроки действия договоров НСЖ и ИСЖ, чтобы иметь возможность предложить потребителям своих услуг доходность, аналогичную ставкам по банковским вкладам, и не допустить оттока клиентов в депозиты. В связи с неопределенностью рыночной конъюнктуры страховщикам сложно предлагать высокую доходность по НСЖ и ИСЖ на длительные сроки. Этим обусловлены значительные продажи НСЖ и ИСЖ на короткий срок - обычно на три месяца", - сообщили аналитики "Эксперт РА". В результате, объясняют в рейтинговом агентстве, в течение 2024 года трехмесячные договоры НСЖ и ИСЖ пролонгировались до 4 раз, что привело к увеличению страховой премии по таким договорам в статистике также до 4 раз. Новых взносов при пролонгации одного и того же договора не вносилось, и одни и те же страховые взносы были учтены в статистике несколько раз.

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