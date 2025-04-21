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Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2900 пунктов

Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2900 пунктов - 21.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций пытается закрепиться выше 2900 пунктов

Российский рынок акций усилил рост и пытается закрепиться выше 2900 пунктов по главному индексу в ходе основной сессии понедельника, следует из данных... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:47+0300

2025-04-21T12:47+0300

2025-04-21T12:47+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост и пытается закрепиться выше 2900 пунктов по главному индексу в ходе основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.39 мск увеличивался на 1,11%, до 2904,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,60% до 1206,99 пункта. В частности, растут в цене бумаги "Юнипро" (+4,8%), "Новатэка" (+3,1%), акционеры которого утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию. Также дорожают бумаги ВК (+2,9%), "Газпрома" (+2,7%). Дешевеют бумаги НЛМК (-0,5%), "Башнефти" (-0,5%). Прошедшее пасхальное перемирие, объявленное Россией, и заявления США, сделанные в выходные, настраивают на возможность сближения позиций стран Запада по украинскому вопросу и позитивные новости по итогам следующего раунда встреч США и Европы, намеченных на конец этой недели, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "По нашему мнению, отсутствие негативных новостей в сочетании с неплохой технической картиной по индексу и ключевым "фишкам" способствуют оживлению спроса на российские акции. Целевым по индексу Мосбиржи на сегодня по-прежнему видим диапазон 2850-2910 пунктов, ждем подъема к его верхней границе. В течение недели допускаем тест индексом "круглой" отметки в 3000 пунктов", - добавляет он. Если геополитика не преподнесет сюрпризов, то ждем "боковика" на российском рынке акций вплоть до пятницы, когда ЦБ объявит решение по ключевой ставке, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Наш прогноз – ставка останется неизменной, но риторика регулятора смягчится. При таком сценарии и прочих нейтральных факторах можно уверенного закрепления индекса Мосбиржи выше 2900 пунктов", - добавляет он.

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рынки, торги, сша, запад, мосбиржа