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Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник

Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник - 21.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем в понедельник на фоне геополитического позитива, следует из данных торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:11+0300

2025-04-21T16:11+0300

2025-04-21T16:11+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем в понедельник на фоне геополитического позитива, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.00 мск рос на 1,6%, до 2 918,85 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,3%, до 66,39 доллара за баррель. "Российский рынок акций открылся вверх и после умеренного подъема и небольшой коррекции перешел к поступательному росту. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимум с начала апреля и находится в хорошем плюсе. Позитивом может выступать объявленное в субботу президентом РФ пасхальное перемирие. Хотя оно закончилось, этот шаг демонстрирует стремление России продолжать переговоры по урегулированию украинского конфликта для его скорейшего завершения", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". На этой неделе фактор геополитики продолжит играть ключевую роль в динамике всех рублевых активов, добавил эксперт. "Направление российского рынка вновь определяет геополитика. На выходных Кремль объявил "пасхальное перемирие", которое вступило в силу 19 апреля 2025 года в 18.00 по 21 апреля 2025 года 00.00 по московскому времени. Также в фокусе инвесторов ключевая ставка ЦБ, заседание по которой будет в пятницу", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". "Мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне (21%), но, что более важно, ЦБ может смягчить риторику, так как темпы роста цен и кредитование замедляются", - добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "ДВМП" (+4,95%), "Юнипро" (+4,72%), "СПБ Биржа" (+4,52%), "ТМК" (+3,98%), "Новатэк" (+3,6%), "Аэрофлот" (+3,02%). "Ценные бумаги "Аэрофлота", вероятно, растут в цене на ожидании восстановления прямого авиасообщения между Россией и США и смягчения санкций в отношении отечественной авиаотрасли", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Акрона" (-0,49%), "Мосэнерго" (-0,32%), "НЛМК" (-0,09%). ПРОГНОЗЫ "Если котировки нефти не ускорят снижение или рубль не возобновит активное укрепление, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление с ближайшей целью в районе 2970 пунктов. Естественно, что значимые новости, связанные с геополитикой, способны вызвать сильные движения нашего рынка как в ту, так и в другую сторону", - отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". При закрытии дня выше уровня 2900 пунктов возможен рост до 3000 пунктов, отметил Степанов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "зеленой зоне". Чернов из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2859–2950 пунктов.

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российский рынок акций