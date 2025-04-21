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"Северсталь" рассказала о снижении потребления стали в России

"Северсталь" рассказала о снижении потребления стали в России - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" рассказала о снижении потребления стали в России

Потребление стали в России по итогам 2024 года сократилось на 5,6%, до 43,8 миллиона тонн, в основном за счет снижения активности в строительной отрасли на фоне | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:45+0300

2025-04-21T10:45+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Потребление стали в России по итогам 2024 года сократилось на 5,6%, до 43,8 миллиона тонн, в основном за счет снижения активности в строительной отрасли на фоне роста ключевой ставки и снижения закупочной и инвестиционной активности, сообщила "Северсталь". Компания оценивала спад потребления стали в РФ в 2024 году на 5,7%, до порядка 43,7 миллиона тонн, сообщал в январе генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. "Потребление стали в России, по оценкам компании, снизилось в 2024 году на 5,6%, до 43,8 миллиона тонн, в основном за счет снижения активности в строительной отрасли на фоне роста ключевой ставки и, как следствие, снижения закупочной и инвестиционной активности", - говорится в отчете компании. Мировая выплавка стали по итогам прошлого года снизилась на 0,9% – до 1,839 миллиарда тонн, а в декабре выпуск стали в мире вырос на 5,6%, до 144,5 миллиона тонн, сообщала в январе World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). В РФ, по предварительным данным ассоциации, за год выплавка стали снизилась на 7%, до 70,7 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

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промышленность, бизнес, рф, москва, алексей мордашов, северсталь