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Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб покинул свой пост
Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб покинул свой пост - 21.04.2025, ПРАЙМ
Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб покинул свой пост
Председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинул свой пост, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T13:55+0300
2025-04-21T13:55+0300
2025-04-21T13:55+0300
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ЖЕНЕВА, 21 апр - ПРАЙМ. Председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинул свой пост, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель председателя Питер Брабек-Летмат, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВЭФ. "На внеочередном заседании правления 20 апреля Совет попечителей принял к сведению заявление об отставке Клауса Шваба. В соответствии с правилами Форума, Совет единогласно назначил временно исполняющим обязанности заместителя председателя Питера Брабек-Летмата. Он также учредил поисковый комитет для отбора будущего председателя", - сказано в документе. Шваб заявил, что покидает свой пост из-за своего возраста. Ему 88 лет.
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вэф
Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб покинул свой пост
Клаус Шваб покинул пост председателя Всемирного экономического форума
ЖЕНЕВА, 21 апр - ПРАЙМ. Председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинул свой пост, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель председателя Питер Брабек-Летмат, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВЭФ.
"На внеочередном заседании правления 20 апреля Совет попечителей принял к сведению заявление об отставке Клауса Шваба. В соответствии с правилами Форума, Совет единогласно назначил временно исполняющим обязанности заместителя председателя Питера Брабек-Летмата. Он также учредил поисковый комитет для отбора будущего председателя", - сказано в документе.
Шваб заявил, что покидает свой пост из-за своего возраста. Ему 88 лет.
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