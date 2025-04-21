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США предрекли дефицит лекарственных препаратов на фоне пошлин Трампа
США предрекли дефицит лекарственных препаратов на фоне пошлин Трампа - 21.04.2025, ПРАЙМ
США предрекли дефицит лекарственных препаратов на фоне пошлин Трампа
Пошлины главы Белого дома Дональда Трампа могут обострить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака. Об этом... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:39+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Пошлины главы Белого дома Дональда Трампа могут обострить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака. Об этом говорится в материале издания Financial Times со ссылкой на представителей фарминдустрии. "Производители дженериков предупредили, что пошлины США на фармацевтические препараты могут привести к дефициту лекарств, включая средства для лечения рака", - сказано в публикации.В первом квартале 2024 года дефицит лекарств в США уже достиг рекордных значений, а система здравоохранения страны страдает от недостатка низкорентабельных препаратов.Отмечается, что значительная часть лекарств, импортируемых в США, производится в Индии, а активные ингредиенты часто закупаются в Китае. Хотя фармацевтические товары пока не подпадают под новые пошлины США, Трамп предупредил, что планирует распространить их на эту отрасль.Президент подписал указ о введении "ответных" пошлин на импорт, установив одни из самых высоких ставок против Китая. Этот шаг привел к эскалации торговой войны между странами. Теперь пошлины для китайских экспортеров достигают 145%, а для американских поставщиков в КНР - 125%.
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Экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Financial Times
США предрекли дефицит лекарственных препаратов на фоне пошлин Трампа
FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США, в том числе от рака
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Пошлины главы Белого дома Дональда Трампа могут обострить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака. Об этом говорится в материале издания Financial Times со ссылкой на представителей фарминдустрии.
"Производители дженериков предупредили, что пошлины США на фармацевтические препараты могут привести к дефициту лекарств, включая средства для лечения рака", - сказано в публикации.
В первом квартале 2024 года дефицит лекарств в США уже достиг рекордных значений, а система здравоохранения страны страдает от недостатка низкорентабельных препаратов.
Отмечается, что значительная часть лекарств, импортируемых в США, производится в Индии, а активные ингредиенты часто закупаются в Китае. Хотя фармацевтические товары пока не подпадают под новые пошлины США, Трамп предупредил, что планирует распространить их на эту отрасль.
Президент подписал указ о введении "ответных" пошлин на импорт, установив одни из самых высоких ставок против Китая. Этот шаг привел к эскалации торговой войны между странами. Теперь пошлины для китайских экспортеров достигают 145%, а для американских поставщиков в КНР - 125%.
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