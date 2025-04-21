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СМИ: Испания завершает подготовку крупной программы перевооружения
СМИ: Испания завершает подготовку крупной программы перевооружения - 21.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Испания завершает подготовку крупной программы перевооружения
Министерство обороны Испании завершает подготовку крупной программы перевооружения, чтобы в ближайшие месяцы довести военные расходы до целевого уровня в 2%... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T13:49+0300
2025-04-21T13:49+0300
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МАДРИД, 21 апр - ПРАЙМ. Министерство обороны Испании завершает подготовку крупной программы перевооружения, чтобы в ближайшие месяцы довести военные расходы до целевого уровня в 2% ВВП, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве. По информации издания, "при отсутствии окончательных данных, военные расходы Испании в прошлом году составили около 1,4% ВВП, поэтому для достижения целевого уровня в 2% потребуется значительное увеличение, тем не менее правительство не отказывается от намерения достичь этой цели уже в текущем году". Речь идет о запуске высокотехнологичных проектов в сфере связи, командования и управления, а также о создании боевых самолетов и бронетехники нового поколения. В этих инициативах ключевую роль сыграют испанские компании. Для подготовки отечественной промышленности к растущему спросу министерство промышленности планирует ежегодно выделять не менее миллиарда евро по новой линии финансирования под названием Fores. Отмечается, что оборонный план должен быть утвержден до 24 июня, когда премьер-министр королевства Педро Санчес примет участие в саммите НАТО в Гааге. Восьмого апреля кабмин уже одобрил перевод минобороны 2,08 миллиарда евро на текущие программы модернизации. Еще 1,5 миллиарда евро пойдут на выплаты военнослужащим, внешние операции и нужды ведомства. Всего оборонный бюджет с начала года вырос на 3,15 миллиарда евро - почти на 25% от базового уровня. По оценкам газеты, стоимость новой оборонной программы составит от 10 до 15 миллиардов евро, а поставки техники продлятся до следующего десятилетия. По данным НАТО, в 2023 году Испания потратила на оборону 1,28% ВВП, оставаясь на одном из последних мест среди стран альянса. Власти намерены довести этот показатель до 2% к 2029 году, однако детали финансирования программы пока не раскрываются.
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Политика, ИСПАНИЯ, Гаага, НАТО
СМИ: Испания завершает подготовку крупной программы перевооружения
Pais: Минобороны Испании завершает подготовку крупной программы перевооружения
МАДРИД, 21 апр - ПРАЙМ. Министерство обороны Испании завершает подготовку крупной программы перевооружения, чтобы в ближайшие месяцы довести военные расходы до целевого уровня в 2% ВВП, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, "при отсутствии окончательных данных, военные расходы Испании в прошлом году составили около 1,4% ВВП, поэтому для достижения целевого уровня в 2% потребуется значительное увеличение, тем не менее правительство не отказывается от намерения достичь этой цели уже в текущем году".
Речь идет о запуске высокотехнологичных проектов в сфере связи, командования и управления, а также о создании боевых самолетов и бронетехники нового поколения. В этих инициативах ключевую роль сыграют испанские компании. Для подготовки отечественной промышленности к растущему спросу министерство промышленности планирует ежегодно выделять не менее миллиарда евро по новой линии финансирования под названием Fores.
Отмечается, что оборонный план должен быть утвержден до 24 июня, когда премьер-министр королевства Педро Санчес примет участие в саммите НАТО в Гааге.
Восьмого апреля кабмин уже одобрил перевод минобороны 2,08 миллиарда евро на текущие программы модернизации. Еще 1,5 миллиарда евро пойдут на выплаты военнослужащим, внешние операции и нужды ведомства. Всего оборонный бюджет с начала года вырос на 3,15 миллиарда евро - почти на 25% от базового уровня. По оценкам газеты, стоимость новой оборонной программы составит от 10 до 15 миллиардов евро, а поставки техники продлятся до следующего десятилетия.
По данным НАТО, в 2023 году Испания потратила на оборону 1,28% ВВП, оставаясь на одном из последних мест среди стран альянса. Власти намерены довести этот показатель до 2% к 2029 году, однако детали финансирования программы пока не раскрываются.
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